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Україна почала евакуацію своїх громадян із Сектору Гази

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна почала евакуацію своїх громадян із Сектору Гази
Дозвіл на евакуацію з території сектору Газа вже отримав 101 громадянин України
фото ілюстративне

Наразі існує багато ризиків, які можуть вплинути на евакуацію

Україна почала евакуацію своїх громадян із Сектору Гази. Такий процес триватиме кілька днів. Про це заявив посол України в Єгипті Микола Нагорний у коментарі «Радіо Свобода».

«Так, евакуація почалася, вона триватиме кілька днів. Ситуація дуже нестабільна, існує багато ризиків, які можуть вплинути на евакуацію. Робиться все можливе для здійснення безпечної, організованої, скоординованої евакуації громадян України з Гази», – наголосив дипломат.

Він зазначив, що поки не відбулася успішна евакуація, він не може розкривати деталей.

Раніше повідомлялося, що перша група українців отримала дозвіл на евакуацію з Сектора Гази.

Раніше повідомлялося, що у людей в Секторі Гази майже закінчилася їжа.

ЗМІ повідомляють, що армія Ізраїлю просунулася вглиб Гази й руйнує тунелі.

Теги: армія посол евакуація Сектор Гази Ізраїль

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