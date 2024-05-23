Допомагав окупантам, а потім мобілізувався до ЗСУ. Служба безпеки викрила колаборанта

Колаборант намагався сховатися від правосуддя в одній із військових частин на півдні України

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного колаборанта. Він співпрацював з РФ під час окупації Херсона. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, колаборант «служив» у російській катівні, яку окупанти облаштували на базі захопленої на той час Дар’ївської виправної колонії № 10.

«Там він перебував на «посаді» охоронця окупаційного об’єкта, до якого рашисти звозили репресованих місцевих жителів, зокрема проукраїнських активістів.Після звільнення правобережної Херсонщини колаборант певний час переховувався, а згодом мобілізувався до українського війська, де сподівався уникнути правосуддя», – йдеться в повідомленні.

Колаборант намагався сховатися від правосуддя в одній із військових частин на півдні України.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Миколаївщини, ідеологічний прихильник рашизму. На початку повномасштабного вторгнення він підтримав окупантів, за що був призначений охоронцем російської катівні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Раніше Служба безпеки оголосила підозру продюсеру і музиканту Юрію Бардашу, який втік до Росії та закликає до захоплення Києва і Харкова.

Нагадаємо, робота людини в так званій «поліції ДНР» до травня 2022 року не кваліфікуватиметься як колабораційна діяльність. Однак якщо знайдуть докази її протиправної діяльності проти України за іншими статтям, то людина буде покарана, повідомила керівниця пресслужби Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа.

До слова, президент Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений парламентом законопроєкт. Зокрема, він дозволяв роботодавцю звільняти з роботи людину за колабораціонізм.