Потрапив під атаку ворожого безпілотника. Згадаймо 24-річного Максима Царука

23 лютого 2024 року Максим Юрійович Царук був нагороджений відзнакою «Золотий хрест»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Максима Царука.

Максим був мобілізований до лав Збройних сил України 12 жовтня 2023 року, проходив службу на посаді старшого стрілця-оператора, був нагороджений відзнакою «Золотий хрест». 28 квітня 2024 року, внаслідок обстрілу з боку противника Максим Царук загинув. Про це повідомила Чигиринська міська територіальна громада.

Максим Царук народився 28 вересня 1999 року. З 2006 до 2017 року навчався у Трушівській школі. Після закінчення – вступив до Черкаського вищого професійного училища за спеціальністю маляр-штукатур.

З 2018 до 2020 року перебував на службі у Збройних силах України.

Після закінчення військової служби працював експедитором у місті Черкаси. У 2022 році одружився, а вже 2023 року у Максима народився син.

12 жовтня 2023 року хлопець був мобілізований до лав Збройних сил України. Проходив службу на посаді старшого стрілця-оператора механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону, мав військове звання старший солдат.

23 лютого 2024 року Максим Юрійович Царук був нагороджений відзнакою «Золотий хрест» за проявлену мужність та успішне виконання завдань під час бою.

На жаль, 28 квітня 2024 року, захищаючи волю і незалежність України, у наслідок обстрілу з боку противника, в Бахмутському районі Донецької області він загинув, повідомила Чигиринська міська територіальна громада. Як уточнила речниця Черкаського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея, Максим Царук загинув 28 квітня внаслідок атаки БПЛА на Донеччині.

Товариші по військовій службі згадують Максима, як сміливого, вольового, відповідального побратима. Військові командири розповідають, що він зарекомендував себе лише з позитивного боку, чітко виконував поставлені завдання, користувався авторитетом серед колег по службі.

«Глибоко сумуємо з приводу тяжкої втрати і висловлюємо щирі співчуття родині Максима, який віддав своє життя заради свободи і незалежності нашої держави», – йдеться у повідомленні Чигиринської міської територіальної громади.

Громада зустрічає захисника Максима Царука, що повернувся додому на щиті Чигиринська міська територіальна громада

Громада зустрічає захисника Максима Царука, що повернувся додому на щиті Чигиринська міська територіальна громада

Громада зустрічає захисника Максима Царука, що повернувся додому на щиті Чигиринська міська територіальна громада

Похорон захисника України Максима Царука Чигиринська міська територіальна громада

Прощання із Максимом Царуком фото Чигиринська міська територіальна громада

У пам'ять про військовослужбовця пролунав почесний залп фото Чигиринська міська територіальна громада

Прощання з Максимом Царуком фото Чигиринська міська територіальна громада

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.