Втрати ворога станом на 26 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 26 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 25 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 25 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 501190 (+1110) осіб;
- танків ‒ 7662 (+12) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 14803 (+17) од.;
- артилерійських систем – 12953 (+24) од.;
- РСЗВ – 1083 (+1) од.;
- засоби ППО ‒ 814 (+0) од,
- літаків – 357 (+1) од.;
- гелікоптерів – 326 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11);
- крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
- кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31) од.;
- спеціальна техніка ‒ 2111 (+7).
Активність флоту окупантів станом на 26 травня:
- У Чорному морі один ворожий корабель.
- В Азовському та Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря – шість суден, з них два рухалися з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 0 суден, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 26 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА, зокрема:
- дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської області (РФ);
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область (РФ);
- 31 ударний БпЛА Shahed-131/136 (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ (РФ), мис Чауда (Крим).
У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 31 ударний БпЛА Shahed-131/136.
Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.
Нагадаємо, триває 823-й день повномасштабної війни в Україні.
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