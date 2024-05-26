Втрати ворога станом на 26 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 823-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 26 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 25 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 25 травня втратила:

особового складу ‒ близько 501190 (+1110) осіб;

танків ‒ 7662 (+12) од.;

бойових броньованих машин ‒ 14803 (+17) од.;

артилерійських систем – 12953 (+24) од.;

РСЗВ – 1083 (+1) од.;

засоби ППО ‒ 814 (+0) од,

літаків – 357 (+1) од.;

гелікоптерів – 326 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11);

крилаті ракети ‒ 2209 (+0),

кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31) од.;

спеціальна техніка ‒ 2111 (+7).

Втрати ворога станом на 26 травня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 26 травня:

У Чорному морі один ворожий корабель.

В Азовському та Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – шість суден, з них два рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря – 0 суден, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 26 травня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 26 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА, зокрема:

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської області (РФ);

12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область (РФ);

31 ударний БпЛА Shahed-131/136 (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ (РФ), мис Чауда (Крим).

У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555;

31 ударний БпЛА Shahed-131/136.

Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 26 травня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, триває 823-й день повномасштабної війни в Україні.