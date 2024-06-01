Масований нічний удар по Україні: Зеленський показав відео наслідків

Уночі українські захисники знищили більшість ворожих повітряних цілей, але були і влучання

Уночі російські окупанти випустили по Україні понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів «Шахед». Удар був спрямований на південь, центр і захід країни. Постраждали цивільні люди, пошкоджена інфраструктура й енергетичні об’єкти. Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку РФ.

Глава держави подякував нашим воїнам за те, що більшість ворожих повітряних цілей було знищено, але зауважив, що були і влучання.

«Усі служби працюють на місці, щоб забезпечити відновлення та допомогу. Кожен постраждалий отримає всю необхідну допомогу», – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що головна мета Росії – нормалізувати терор, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО та рішучості партнерів України.

«Російські терористи розуміють лише мову сили. І єдиний спосіб зупинити цей терор і не дати йому стати нормою – своєчасно ухвалювати ефективні рішення. Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в Кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей», – підкреслив український лідер.

За його словами, партнери точно знають, що для цього Україні потрібні додаткові «петріоти» та інші сучасні системи ППО, прискорення та розширення поставок F-16. А також забезпечення наших воїнів усіма необхідними спроможностями.

«Лише тоді, коли Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор. Це випробування на людяність і рішучість для вільного світу. Або ми разом пройдемо цей тест, або світ зануриться в ще більшу дестабілізацію та хаос», – сказав президент.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Крім того, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.