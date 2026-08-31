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Європейські військові зупинили танкер із тіньового флоту Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Європейські військові зупинили танкер із тіньового флоту Росії
ЄС зупинив уже шосте судно, яке пов'язують із тіньовим флотом РФ
фото: @kajakallas

Судно стало вже шостим за останні місяці, до якого виникли питання у сил Євросоюзу

Сили військово-морської операції Європейського Союзу IRINI зупинили в Середземному морі нафтовий танкер MV SUN, який підозрюють у належності до російського тіньового флоту. Європейські військові піднялися на його борт для перевірки прапора. Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

«30 серпня в Середземному морі силами військово-морської операції ЄС IRINI зайшли для перевірки прапора на борт нафтового танкера MV SUN, підозрюваного у плаванні під чужим прапором в порушення міжнародного морського права», – написала Каллас.

Європейські військові зупинили танкер із тіньового флоту Росії фото 1
фото: @kajakallas

За її словами, MV SUN став уже шостим підозрюваним судном тіньового флоту Росії, яке зупинили сили операцій Євросоюзу на морі протягом останніх місяців.

Європейські військові зупинили танкер із тіньового флоту Росії фото 2
фото: @kajakallas

ЄС продовжує заходи проти російського тіньового флоту, за допомогою якого Москва отримує доходи від продажу нафти. Питання подальших дій проти таких суден найближчим часом обговорюватимуть на рівні міністрів оборони країн Євросоюзу. «Дії проти тіньового флоту будуть серед тем, коли міністри оборони ЄС зберуться в Ірландії у вівторок», – запевнила Каллас.

Йдеться про неформальну зустріч міністрів оборони ЄС у форматі Гімніх. Каллас наголосила, що продаж нафти за допомогою суден тіньового флоту залишається одним із джерел фінансування російської війни проти України. За її словами, Євросоюз має намір і надалі обмежувати ці доходи Москви.

«Незаконний продаж нафти з суден тіньового флоту є критично важливим рятівним колом для війни Росії в Україні, і ми продовжуватимемо його обмежувати», – підкреслила топдипломатка Євросоюзу.

Нагадаємо, російське вантажне судно «Омський-107» завдовжки 108 м, яке потрапило під атаку поблизу порту Новоросійськ, течією віднесло до берегів турецького Шиле. Там судно сіло на мілину.

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Теги: флот РФ Європейський Союз армія росія санкції

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