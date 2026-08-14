США провалили виробництво снарядів для України за $533 млн

Згідно зі звітом інспектора Міністерства оборони США, завод так і не виготовив жодного придатного до використання снаряда

Розслідування ProPublica: гроші не повернули, а компанія отримала нові контракти на $2,5 млрд

У США провалився проєкт із виробництва артилерійських снарядів для України вартістю $533 млн – завод компанії General Dynamics у штаті Техас за два роки роботи так і не випустив жодного придатного боєприпаса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування ProPublica.

Як облаштували виробництво

Ідея з'явилася ще 2022 року, коли США планували наростити випуск снарядів для України в рамках програми термінової допомоги Києву. Замість того, щоб просто розширити виробничі потужності за перевіреною технологією на своєму заводі в Пенсільванії, General Dynamics запропонувала Пентагону новий метод – так зване «flow-forming» від турецької компанії Repkon, яка раніше жодного разу не мала контрактів з американським оборонним відомством.

Конгрес тоді спростив процедуру закупівель для проєктів, пов'язаних з Україною, прибравши вимогу конкурсних тендерів. Армія США скористалася цим і замовила General Dynamics одразу три виробничі лінії, не перевіривши попередньо, чи здатне турецьке обладнання взагалі виробляти снаряди потрібного калібру.

Пожежі, поламані роботи і жодного снаряда

Завод у передмісті Далласа урочисто відкрили в травні 2024 року. Втім, за словами колишніх працівників підприємства, з якими поговорили журналісти ProPublica, справжня картина суттєво відрізнялася від офіційних заяв: снаряди, виставлені на церемонії відкриття, виявилися бутафорськими.

Влітку 2024 року роботизовані маніпулятори на заводі неодноразово загорялися, ламали обладнання та впускали металеві заготовки на підлогу. Пресові машини, які мали формувати снаряди, здебільшого псували метал. Через високу температуру та дим від верстатів працівники скаржилися на респіраторні проблеми – перевірка з боку Управління охорони праці США порушень не виявила, хоча саме того дня проблемне обладнання чомусь не працювало.

У серпні 2025 року армія наказала зупинити дві з трьох виробничих ліній – до того General Dynamics щонайменше вісім разів не вклалася у встановлені строки. Третя лінія продовжила роботу, однак станом на липень 2026 року, згідно зі звітом інспектора Міністерства оборони США, завод так і не виготовив жодного придатного до використання снаряда.

фото: propublica

Без відповідальності і з новими контрактами

Попри провал, ні General Dynamics, ні турецький субпідрядник Repkon (нещодавно перейменований на Paligen Technologies) не понесли жодної публічної відповідальності. Компанія не повернула жодного долара з отриманих коштів. Натомість, як з'ясувало розслідування, з моменту зупинки двох ліній на заводі підрозділ General Dynamics отримав нові оборонні контракти на суму $2,5 млрд, а Repkon – новий неконкурсний контракт на $435 млн для будівництва заводу з виробництва тротилу.

Виправити ситуацію на техаському заводі компанія планує за допомогою ще одного маловідомого партнера – стартапу Deterrence, який обіцяє впровадити «штучний інтелект» у виробництво. General Dynamics інвестує в цей проєкт $200 млн, хоча компанія торік отримала понад $50 млрд доходу.

Нагадаємо, це не перший випадок зі зривом постачань боєприпасів для Сил оборони України. Раніше «Главком» писав, що Агенція оборонних закупівель не виконала контрактів на 25 млрд грн на постачання снарядів різних калібрів для фронту.