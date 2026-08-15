Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військовий назвав ключову зміну в ЗСУ за чотири роки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Військовий назвав ключову зміну в ЗСУ за чотири роки
Військовим важко зайти на позиції та вийти з них через дрони
фото з відкритих джерел

За словами Оністрата, до невпізнаваності змінився і характер бойових дій на фронті

За понад чотири роки повномасштабної війни і українська армія, і сам фронт радикально змінилися. Як інформує «Главком», про це в інтерв'ю «Насправді» розповів Андрій Оністрат – офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ, військовий, відомий підприємець і банкір.

«Це радикально інше військо, ніж те, яке було в 22-му році. Тобто зараз кількість нефахових військових там 98%. 2% – це фахові військові. Це таке глибоке питання, насправді. Змінюється культура відносин, культура спілкування, більше ініціативи, більше горизонтальних зв'язків, більше прояву харизми. Тобто це все працює і починає мати суттєве значення в порівнянні з ситуацією, яка була в 22-му році. І ці фактори збільшуються», – зазначив він. 

Так само, за словами Оністрата, до невпізнаваності змінився характер бойових дій на фронті. Те, що було нормою чотири роки тому, сьогодні неможливо уявити.

«Ситуація, особливо на передньому краю, вона не така, як у 22-му році. Тоді я просто заїжджав на машині серед білого дня, викидав речі й розвертався, виїжджав у якусь посадку. Але зараз там «кілзони» по 20-25 км. І це тільки пішки, тільки НРК, тільки на плечах. Це означає, що якщо людина зайшла на позицію, то їй вийти так само важко, як і зайти. Тому вони сидять довго», – зазначив військовий. 

За словами Оністрата, у 2022 році пілоти дронів сиділи на позиції лише по три доби, і тоді це здавалось багато. Натомість зараз, розповідає військовий, ніхто не скаржиться, якщо на позиції доводиться просидіти 40 днів поспіль.

«Просто потім виходять і кажуть: «Усе, я поїхав на тиждень додому». І це нормальна історія», – зауважив Оністрат. 

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що вперше після призначення нового головнокомандувача ЗСУ побувала на фронті. За її словами, після зміни керівництва у військах відчула «свіже повітря», зокрема, побачила зміни у настроях бійців та підходах до ухвалення рішень.

Читайте також:

Теги: армія військові культура фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сирський обійняв посаду Головнокомандувача Збройних Сил України 8 лютого 2024 року
Проста математика: за якими показниками варто оцінювати діяльність головкома
17 липня, 12:47
Ілона Гвоздьова та Іван Хом’ячук перебувають у шлюбі 10 років
Ілона Гвоздьова розкрила деталі служби чоловіка-військового
20 липня, 16:22
NYT: Міноборони США почало розкривати втрати під час війни в Ірані
NYT: Міноборони США почало розкривати втрати під час війни в Ірані
20 липня, 20:32
Йдеться також про співпрацю у сфері тактичного управління сухопутними військами та кіберсилами
Ще одна країна НАТО перейме український досвід боротьби з дронами
29 липня, 03:58
Українські безпілотники завдають точкових ударів по критично важливих вузлах нафтопереробних заводів Росії
Україна відмовилася від масованих ударів по НПЗ Росії – FT
30 липня, 03:20
Рідні Олександра Мартиненка та Богдана Чередниченка розшукують їх
На війні зникли безвісти двоє українських акторів: рідні бʼють на сполох
13 серпня, 14:07
Зеленський розповів, як Україна обмежує воєнний потенціал Росії
Україна заблокувала російський південь і розширює операцію – Зеленський
Вчора, 20:41
Зеленський продовжує серію зустрічей із представниками військового керівництва
Зеленський зустрівся з командирами «Хартії», «Азова» та Десантно-штурмових військ
20 липня, 17:21
Ситуація на фронті 1 серпня
193 бої за добу: лінія фронту станом на 1 серпня 2026
1 серпня, 22:25

Події в Україні

Командир десантної бригади пояснив, що насправді може зупинити війну
Командир десантної бригади пояснив, що насправді може зупинити війну
Радник Офісу президента пояснив Жадану різницю між Єрмаком та Медведчуком
Радник Офісу президента пояснив Жадану різницю між Єрмаком та Медведчуком
У ЄС почали просити «Резерв+» навіть у жінок: МЗС пояснив, що відбувається
У ЄС почали просити «Резерв+» навіть у жінок: МЗС пояснив, що відбувається
Зеленський підписав указ про захист національних святинь українського народу
Зеленський підписав указ про захист національних святинь українського народу
Військовий назвав ключову зміну в ЗСУ за чотири роки
Військовий назвав ключову зміну в ЗСУ за чотири роки
Patriot у Києві залишилися порожніми під час російських атак – Financial Times
Patriot у Києві залишилися порожніми під час російських атак – Financial Times

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
192K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2026
125K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
60K
«Буде важче, ніж було». Мадяр пояснив, коли завершиться війна з Росією

Новини

Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
Сьогодні, 19:00
Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
Сьогодні, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
Сьогодні, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
Сьогодні, 08:06
Вигадали 200 «мобілізованих» для звітності: екскерівникам ТЦК повідомлено про підозру
Вчора, 22:00
Естонія запустила нову систему моніторингу дронів на кордоні з РФ
Вчора, 21:39

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua