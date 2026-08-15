Військовий назвав ключову зміну в ЗСУ за чотири роки

Військовим важко зайти на позиції та вийти з них через дрони

За словами Оністрата, до невпізнаваності змінився і характер бойових дій на фронті

За понад чотири роки повномасштабної війни і українська армія, і сам фронт радикально змінилися. Як інформує «Главком», про це в інтерв'ю «Насправді» розповів Андрій Оністрат – офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ, військовий, відомий підприємець і банкір.

«Це радикально інше військо, ніж те, яке було в 22-му році. Тобто зараз кількість нефахових військових там 98%. 2% – це фахові військові. Це таке глибоке питання, насправді. Змінюється культура відносин, культура спілкування, більше ініціативи, більше горизонтальних зв'язків, більше прояву харизми. Тобто це все працює і починає мати суттєве значення в порівнянні з ситуацією, яка була в 22-му році. І ці фактори збільшуються», – зазначив він.

Так само, за словами Оністрата, до невпізнаваності змінився характер бойових дій на фронті. Те, що було нормою чотири роки тому, сьогодні неможливо уявити.

«Ситуація, особливо на передньому краю, вона не така, як у 22-му році. Тоді я просто заїжджав на машині серед білого дня, викидав речі й розвертався, виїжджав у якусь посадку. Але зараз там «кілзони» по 20-25 км. І це тільки пішки, тільки НРК, тільки на плечах. Це означає, що якщо людина зайшла на позицію, то їй вийти так само важко, як і зайти. Тому вони сидять довго», – зазначив військовий.

За словами Оністрата, у 2022 році пілоти дронів сиділи на позиції лише по три доби, і тоді це здавалось багато. Натомість зараз, розповідає військовий, ніхто не скаржиться, якщо на позиції доводиться просидіти 40 днів поспіль.

«Просто потім виходять і кажуть: «Усе, я поїхав на тиждень додому». І це нормальна історія», – зауважив Оністрат.

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що вперше після призначення нового головнокомандувача ЗСУ побувала на фронті. За її словами, після зміни керівництва у військах відчула «свіже повітря», зокрема, побачила зміни у настроях бійців та підходах до ухвалення рішень.