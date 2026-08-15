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Країна-сусідка України планує створити найбільшу армію в Європі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Країна-сусідка України планує створити найбільшу армію в Європі
Польща провела найбільший військовий парад в історії країни у День війська польського, який щороку відзначають 15 серпня
фото з відкритих джерел

Польща збирається сформувати 500-тисячне військо

Польський уряд планує найближчим часом перетворити свої збройні сили на найчисельнішу армію в Європі. Як інформує «Главком» із посиланням на Wirtualna Polska, про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск.

Туск наголосив, що головною метою збільшення армії є прагнення ефективно стримувати потенційного агресора.

«Наша армія незабаром стане найбільшою в Європі. Ми створюємо силу, яка вирішуватиме долю регіону завдяки її сучасності та чисельності. Увесь світ це цінує», – зазначив прем'єр-міністр.

За його словами, уряд уже інвестував мільярди злотих та залучив тисячі військових і прикордонників, щоб повністю захистити кордон із Росією та Білоруссю. Крім того, під час своєї промови Туск наголосив на важливості сильних міжнародних союзів. Допомога Україні, заявив він, безпосередньо гарантує безпеку самої Польщі.

Прем’єр-міністр також зазначив, що польська економіка розвивається в багато разів швидше, ніж у деяких країнах Заходу, що дає владі змогу фінансувати рекордні оборонні витрати.

Зазначимо, Міністерство національної оборони та Генштаб Збройних сил Польщі оголосили, що прагнуть суттєво збільшити чисельність польської армії. Зокрема, сформувати 500-тисячне військо, до якого увійдуть 250 тисяч військових регулярної армії, 50 тисяч бійців тероборони та 200 тисяч підготовлених резервістів високої готовності.

Наразі близько 75% особового складу в польській армії становлять професійні військові, понад 17% – бійці військ територіальної оборони, а решта припадає на добровольців строкової служби та активний резерв.

Нагадаємо, Україна не отримувала запрошення на військовий парад, який відбудеться 15 серпня у Варшаві з нагоди Дня збройних сил Польщі.

Раніше повідомлялося, що Польща найближчими днями може ухвалити рішення щодо передачі Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Варшава продовжує консультації з цього питання зі Сполученими Штатами та НАТО.

Заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька повідомила, що під час ухвалення рішення польська влада насамперед враховуватиме безпеку власної країни. На позицію Варшави також вплинув нещодавній інцидент із російською ракетою, яка залетіла на територію Польщі.

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Теги: Польща кордон Дональд Туск військові армія економіка

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