Президент заслухав доповідь Сирського щодо Купʼянського напрямку

Зеленський зауважив, що на Куп’янському напрямку ЗСУ відпрацювали ефективно

Сьогодні, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

«Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Як і завжди, саме із цього починається день. Не тільки Донеччина – ще Куп’янський напрямок, наші воїни там спрацювали дуже ефективно. Я вдячний усім за стійкість. Південні напрямки. Курська операція. Пишаюся всіма нашими людьми, кожним підрозділом, який тримає позиції та забезпечує Україні можливість переконувати світ. Переконувати, що люди мають виграти. Саме те, заради чого б’ється Україна», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що вчора українські воїни зупинили просування ворога на Куп'янськ, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили. Як зазначає Стратком, Куп'янськ перебуває під повним контролем Сил оборони України.

Також, аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові успішні просування окупаційних військ Росії на сході України: зокрема, росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська.