Втрати танкових батальйонів може коштувати бюджету Росії щонайменше $9 млрд

З початку 2024 року Сили оборони України знищили та підбили 3 179 танків російської армії. Про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що у танковому батальйоні – 31 танк. Тобто за 10 місяців 2024 року українські захисники вивели з ладу умовно 102 танкових батальйони окупантів.

«Своєрідним «днем танкіста» для росіян цього року стало 12 травня. За даними Генерального штабу ЗСУ, наші підрозділи за добу уразили 31 танк окупантів. Отже, впродовж однієї доби армія РФ втратила знищеними та підбитими цілий танковий батальйон», – йдеться у повідомленні.

Міноборони зауважує, що такі втрати можуть коштувати бюджету Росії щонайменше $9 млрд: «Це приблизна сума, яка ґрунтується на підрахунках за середніми світовими цінами на цей тип озброєння».

9 мільярдів доларів США, для прикладу, це приблизно 16 річних бюджетів міста челябінськ, де найгірша екологічна ситуація у рф. Водночас замість розв’язання внутрішніх соціальних проблем керівництво країни-агресора продовжує вкидати величезні суми у війну.

Нагадаємо, що нинішня підтримка України невелика порівняно з тим, чого б коштувала Німеччині можлива перемога Росії в загарбницькій війні проти України. Про це пише Tagesschau з посиланням на листопадовий аналіз Інституту світової економіки в Кілі (IfW).