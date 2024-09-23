Нічна атака на Запоріжжя: понад 15 постраждалих, серед них є дитина

Четверо жінок госпіталізовані

Унаслідок нічної атаки росіян по середмістю Запоріжжя постраждали вже 16 людей. Серед них – одна дитина. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

Четверо з потерпілих – госпіталізовані. У лікарні в стані середньої тяжкості перебувають чотири жінки. Інші постраждалі лікуються вдома.

Крім того, пошкоджені 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватне майно, автівки, гаражі та приватні будинки.

Як нагадав Федоров, ворог атакував вночі – завдав щонайменше сім авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Нині на місцях влучань продовжують роботу рятувальники, комунальні служби та волонтери. Розгорнуті пункти незламності.

Нагадаємо, що пізно ввечері 22 вересня російські війська атакували Запоріжжя з повітря. Рятувальники, які прибули на місце події, евакуювали мешканців пошкоджених будинків та загасили пожежу, що виникла в автомобілі та на балконі однієї з квартир.

Раніше повідомлялося про 13 поранених внаслідок російських атак по Запоріжжю: серед них були семеро жінок, п'ятеро чоловіків та 15-річний хлопець.