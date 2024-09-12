ЄС продовжив санкції проти Росії, Україна оголосила демарш Монголії. Головне за 12 вересня

Рада Європейського Союзу продовжила до 15 березня 2025 року обмежувальні заходи щодо РФ

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії, Україна оголосила демарш Монголії, у Києві повноцінно запрацювала синя гілка метро. «Главком» склав добірку новин 12 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії

Рада Європейського Союзу продовжила до 15 березня 2025 року обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Так, санкції надалі застосовуватимуться до більш ніж 2200 осіб та організацій. Чинні санкції передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів та заборону надання коштів або інших економічних ресурсів зазначеним особам та організаціям.

У контексті перегляду санкцій Рада ЄС також прийняла рішення не продовжувати обмежувальні заходи проти двох осіб та виключити зі списку п'ятьох померлих осіб.

Україна оголосила демарш Монголії

Міністерство закордонних справ України оголосило демарш монгольській стороні в ході зустрічі з Гендиректоркою департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг, яка прибула до Києва з Улан-Батора на виклик української сторони.

Водночас українська сторона сподівається, що Монголія зробить дієві кроки для відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин, що відповідає інтересам обох держав.

Росіяни обстріляли житлові будинки у Харкові

У Харкові сьогодні, 12 серпня, пролунали звуки вибухів. Як стало відомо згодом окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі.

Попередньо, о 16:48 Росія завдала удару бомбою ФАБ-250. Пошкоджені понад 15 житлових будинків на площі 500-600 кв. м від епіцентру вибуху. Наймолодшій постраждалій – 10 років. Дитину з матір'ю витягнули рятувальники.

У Києві повноцінно запрацювала синя гілка метро

Синя лінія метро у Києві відновила роботу у звичайному режимі. Пасажирські перевезення розпочнуть відповідно до встановлених графіків руху поїздів та режиму роботи станцій, зокрема між станціями «Героїв Дніпра» і «Теремки».

Так, дільниця «Героїв Дніпра» – «Либідська» продовжить працювати без змін, а на дільниці «Деміївська» – «Теремки» станції відновлять роботу за наступними графіками:

ст. «Деміївська» – з 05:49 до 22:34;

ст. «Голосіївська» – з 05:52 до 22:35;

ст. «Васильківська» (вихід № 1) – з 05:50 до 22:32;

ст. «Васильківська» (вихід № 2) – з 05:53 до 22:29;

ст. «Виставковий центр» (вихід № 1) – з 05:53 до 22:28;

ст. «Виставковий центр» (вихід № 2) – з 05:56 до 22:28;

ст. «Іподром» – з 05:52 до 22:27;

ст. «Теремки» – з 05:53 до 22:25.

НАБУ викрило корупційну схему в Дніпропетровській ОВА

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну оборудку у дорожній сфері. Внаслідок схеми державний бюджет зазнав збитків на понад 286 млн грн.

Так, підозру отримали ексголова Дніпропетровської ОВА та його ексзаступник, колишній керівник одного з департаментів ОВА, ексначальник відділу дорожнього господарства облдержадміністрації та керівнику суб’єкта господарської діяльності.

За даними слідства, підозрювані з метою отримання можливості першочергового фінансування, а також для уникнення необхідності розробки проєктної документації, проведення її експертизи та здійснення технічного нагляду замінили у відповідних документах відомості щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування.