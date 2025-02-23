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Як приготувати ідеальні вареники на Масницю: корисні поради

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Вареники з сиром це головна страва на Масляну в Україні
фото з відкритих джерел

У 2025 році тиждень Масниці триватиме з 24 лютого по 2 березня

Масниця – традиційне слов'янське свято, яке символізує прощання з зимою і прихід весни.

Традиції української Масниці також відрізняються від Масляної. Наприклад, в Україні готують насамперед не млинці, а вареники з сиром, политі сметаною – це головна страва свята. Варять вареники і з іншими начинками. 

Як приготувати ідеальні вареники на Масницю: корисні поради фото 1

«Главком» зібрав головні рекомендації, щоб вареники вийшли гарними та не злиплися.

Як приготувати ідеальні вареники на Масницю

Вареники - невід'ємна частина цього свята, особливо з сиром. Також готують вареники і з солодкими чи різними солоними начинками.

Основа вареників це ідеальне тісто.

Інгредієнти:

  • 500 г борошна;
  • 250 мл кефіру (або води);
  • 1 яйце;
  • 1 ч. л. солі;
  • 2 ст. л. рослинної або соняшникової олії.

Приготування

Борошно просіяти, змішати з сіллю. В окремій ємності збити яйце, додати кефір або воду та додати олію. Поступово додавати рідкі інгредієнти до борошна та замішувати м'яке тісто. Залишити на 30 хвилин.

Як приготувати ідеальні вареники на Масницю: корисні поради фото 2

Начинки для вареників

Солоні

  • З сиром: до кисломолочного сиру додати яйце, дрібку солі та перемішати; 
  • З картоплею та сиром: зварити картоплю, розім'яти, додати бринзу та обсмажену цибулю;
  • З капустою: квашену капусту відтиснути та обсмажити з цибулею;
  • З картоплею та грибами: зварити картоплю, розім'яти, додати обсмажені нарізані гриби з цибулею.

Солодкі

  • З вишнями: заморожені вишні поставити на вогонь, додати цукор та крохмаль;
  • З сиром та родзинками: перемішати сир, цукор, ванілін та родзинки.

Ліплення та приготування вареників

Розкачати тісто завтовшки два мм, вирізати кружечки. Викласти начинку в центр кожного кружечка, зліпити краї. Відварити у підсоленій воді 3-4 хвилини після спливання. Подавати гарячими зі сметаною, цукром або вершковим маслом.

Як приготувати ідеальні вареники на Масницю: корисні поради фото 3

Масниця триває цілий тиждень, а її святкування припадає на особливу дату, пов'язану з початком Великого посту.

Дата святкування Масниці щороку змінюється залежно від дати Великодня. Але традиції залишаються незмінними. Масниця – це час примирення, частування перед постом, аби задобрити й закликати весну, святкування приходу теплої пори. 

Масниця – це свято, яке прив’язане до святкувань Великодня та Великого посту, дати яких змінюються. Сиропусний тиждень щороку проходить в різні дні. У 2025 році тиждень Масниці триватиме з 24 лютого по 2 березня.

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Теги: свято українці традиції

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