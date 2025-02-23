Як приготувати ідеальні вареники на Масницю: корисні поради

Вареники з сиром це головна страва на Масляну в Україні

У 2025 році тиждень Масниці триватиме з 24 лютого по 2 березня

Масниця – традиційне слов'янське свято, яке символізує прощання з зимою і прихід весни.

Традиції української Масниці також відрізняються від Масляної. Наприклад, в Україні готують насамперед не млинці, а вареники з сиром, политі сметаною – це головна страва свята. Варять вареники і з іншими начинками.

«Главком» зібрав головні рекомендації, щоб вареники вийшли гарними та не злиплися.

Як приготувати ідеальні вареники на Масницю

Вареники - невід'ємна частина цього свята, особливо з сиром. Також готують вареники і з солодкими чи різними солоними начинками.

Основа вареників це ідеальне тісто.

Інгредієнти:

500 г борошна;

250 мл кефіру (або води);

1 яйце;

1 ч. л. солі;

2 ст. л. рослинної або соняшникової олії.

Приготування

Борошно просіяти, змішати з сіллю. В окремій ємності збити яйце, додати кефір або воду та додати олію. Поступово додавати рідкі інгредієнти до борошна та замішувати м'яке тісто. Залишити на 30 хвилин.

Начинки для вареників

Солоні

З сиром: до кисломолочного сиру додати яйце, дрібку солі та перемішати;

З картоплею та сиром: зварити картоплю, розім'яти, додати бринзу та обсмажену цибулю;

З капустою: квашену капусту відтиснути та обсмажити з цибулею;

З картоплею та грибами: зварити картоплю, розім'яти, додати обсмажені нарізані гриби з цибулею.

Солодкі

З вишнями: заморожені вишні поставити на вогонь, додати цукор та крохмаль;

З сиром та родзинками: перемішати сир, цукор, ванілін та родзинки.

Ліплення та приготування вареників

Розкачати тісто завтовшки два мм, вирізати кружечки. Викласти начинку в центр кожного кружечка, зліпити краї. Відварити у підсоленій воді 3-4 хвилини після спливання. Подавати гарячими зі сметаною, цукром або вершковим маслом.

Масниця триває цілий тиждень, а її святкування припадає на особливу дату, пов'язану з початком Великого посту.

Дата святкування Масниці щороку змінюється залежно від дати Великодня. Але традиції залишаються незмінними. Масниця – це час примирення, частування перед постом, аби задобрити й закликати весну, святкування приходу теплої пори.

Масниця – це свято, яке прив’язане до святкувань Великодня та Великого посту, дати яких змінюються. Сиропусний тиждень щороку проходить в різні дні. У 2025 році тиждень Масниці триватиме з 24 лютого по 2 березня.