Влада Москви підтвердила влучний удар по найбільшому НПЗ

Удар стався попри регулярні заяви російської влади про посилений захист Москви від повітряних атак

Мер Москви Сергій Собянін офіційно визнав пошкодження об'єкта Московського нафтопереробного заводу (МНПЗ) після атаки безпілотників 16 червня, пише «Главком».

Таким чином російська сторона фактично підтвердила успішний удар по найбільшому нафтопереробному підприємству російської столиці, яке забезпечує близько 40% потреб Москви в бензині та до 50% – у дизельному паливі.

За даними керівника Центру протидії дезінформації Олександра Коваленка, на території заводу загорілася установка ЕЛОУ-АВТ-6 – один із ключових комплексів первинної переробки нафти, від якого залежить робота підприємства.

Завод у Капотні – це Московський нафтопереробний завод (МНПЗ), один із найпотужніших у Росії, що належить компанії «Газпромнафта». Підприємство розташоване на південному сході Москви приблизно за 450 км від кордону з Україною. Московський НПЗ у Капотні переробляє близько 11 млн тонн нафти на рік і є одним із ключових паливних підприємств Росії.

Якщо інформація про пошкодження цієї установки підтвердиться, Московський НПЗ може зіткнутися з частковою або повною зупинкою виробництва.

Примітно, що удар стався попри регулярні заяви російської влади про посилений захист Москви від повітряних атак. Визнання ураження стратегічного об'єкта свідчить, що навіть найбільш захищені райони російської столиці залишаються вразливими для ударів безпілотників.

Як повідомлялось, вранці 16 червня 2026 року безпілотники атакували найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня. На території об'єкта спалахнула масштабна пожежа. Це ураження є надзвичайно болючим ударом по економічній та цивільній інфраструктурі країни-агресора, адже Московський НПЗ фактично забезпечує життєдіяльність російської столиці