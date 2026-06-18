«Москва, а в нас війна!» Росіян накрила істерика після масованої атаки
Росіяни висміяли власну пропаганду після вибухів у Москві та згадали «Київ за три дні»
Після масштабної атаки українських безпілотників і пожеж на Московському НПЗ у Капотні російські соцмережі заполонили панічні та саркастичні коментарі, пише «Главком».
Жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».
Інші росіяни дивуються масштабам ударів та кількості безпілотників.
- «А скільки долетіло, капець».
- «Звідки в них стільки дронів, якщо звітували, що всі цехи і склади знищили?».
Дехто прямо висміює російську владу та Володимира Путіна.
- «Бункерний дід побачить цю пожежу?».
- «Київ за три дні… Мда…».
Також користувачі звертають увагу, що кількість атак лише зростає. «Щось все більше і більше запускають».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ
Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – підсумував глава держави.
На тлі атаки українських безпілотників в усіх чотирьох аеропортах Москви тимчасово призупинили прийом і відправлення рейсів. Аеропорти Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський не працюють.
Варто зазначити, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах і підприємствах у Московській області.
Над частиною російської столиці та передмістями спостерігається густий дим, який видно за десятки кілометрів.
У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.
Також соціальних мережах набирає популярності відео, зняте очевидцем подій у Москві. Чоловік, зафіксувавши заграву від пожеж та гучні вибухи, не підбирав слів через шоковий стан.
«Вся Москва горит нах*ен. Я сваливаю, бл*дь!» – емоційно прокоментував він ситуацію на камеру, збираючись екстрено евакуюватися.
Коментарі — 0