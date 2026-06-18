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«Москва, а в нас війна!» Росіян накрила істерика після масованої атаки 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Москва, а в нас війна!» Росіян накрила істерика після масованої атаки 
Російську столицю затягує димом після атаки українських безпілотників
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Росіяни висміяли власну пропаганду після вибухів у Москві та згадали «Київ за три дні»

Після масштабної атаки українських безпілотників і пожеж на Московському НПЗ у Капотні російські соцмережі заполонили панічні та саркастичні коментарі, пише «Главком».

Жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».

Інші росіяни дивуються масштабам ударів та кількості безпілотників.

  • «А скільки долетіло, капець».
  • «Звідки в них стільки дронів, якщо звітували, що всі цехи і склади знищили?».

Дехто прямо висміює російську владу та Володимира Путіна.

  • «Бункерний дід побачить цю пожежу?».
  • «Київ за три дні… Мда…».

Також користувачі звертають увагу, що кількість атак лише зростає. «Щось все більше і більше запускають».

«Москва, а в нас війна!» Росіян накрила істерика після масованої атаки  фото 1
«Москва, а в нас війна!» Росіян накрила істерика після масованої атаки  фото 2
«Москва, а в нас війна!» Росіян накрила істерика після масованої атаки  фото 3
«Москва, а в нас війна!» Росіян накрила істерика після масованої атаки  фото 4

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ

Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – підсумував глава держави.

На тлі атаки українських безпілотників в усіх чотирьох аеропортах Москви тимчасово призупинили прийом і відправлення рейсів. Аеропорти Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський не працюють.

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Варто зазначити, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах і підприємствах у Московській області.

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Над частиною російської столиці та передмістями спостерігається густий дим, який видно за десятки кілометрів.

«Москва, а в нас війна!» Росіян накрила істерика після масованої атаки  фото 5

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.

Також соціальних мережах набирає популярності відео, зняте очевидцем подій у Москві. Чоловік, зафіксувавши заграву від пожеж та гучні вибухи, не підбирав слів через шоковий стан.

«Вся Москва горит нах*ен. Я сваливаю, бл*дь!» – емоційно прокоментував він ситуацію на камеру, збираючись екстрено евакуюватися. 

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Теги: росія війна Москва росіяни нафта

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