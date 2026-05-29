Кріокамери, свині та друк органів: на що Путін витратив мільярди

Російський диктатор перетворив пошуки довголіття на державну програму за $26 млрд, яку курує його дочка

Російський диктатор Володимир Путін вкладає мільярди доларів у дослідження технологій боротьби зі старінням, зокрема біодрук органів, генну терапію та вирощування людських органів у свинях. У межах масштабної державної програми з продовження життя та боротьби зі старінням на ці цілі передбачено близько $26 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Проєкт довголіття для Кремля

За інформацією видання, минулого місяця російський уряд оголосив про розробку генної терапії, спрямованої на уповільнення клітинного старіння. Дослідження проводяться в межах програми «Нові технології збереження здоров'я».

Ключову роль у проєкті відіграють люди з найближчого оточення російського диктатора. Серед них – дочка Путіна Марія Воронцова, яка є ендокринологом та курує державні генетичні програми, а також керівник Курчатовського інституту Михайло Ковальчук.

Ставка на біодрук та вирощування органів

Як зазначає WSJ, російські науковці зосередилися на двох головних напрямках. Перший – біодрук живих тканин за допомогою 3D-технологій. Другий – ксенотрансплантація, тобто вирощування людських органів усередині спеціально виведених мінісвиней.

Російські дослідники заявляють, що вже змогли надрукувати людську хрящову тканину та щитоподібну залозу миші. У майбутньому вони планують перейти до створення повноцінних людських органів.

За їхніми прогнозами, технології заміни органів можуть стати доступними вже до 2030 року. Аналогічні терміни називаються і щодо вирощування органів усередині тварин.

Науковці сумніваються у гучних обіцянках

Втім, багато фахівців скептично ставляться до таких заяв. Видання звертає увагу, що більшість результатів російських досліджень практично не представлена у міжнародних наукових журналах із незалежним рецензуванням.

«Якщо немає публікацій, то немає й реальних результатів, і їхні заяви, ймовірно, слід сприймати як прагнення, якщо не сказати мрії. Ймовірно, вони кажуть Путіну те, що він хоче почути, щоб забезпечити фінансування», – заявив піонер російського біодруку Олександр Островський.

Кріокамери та культ здоров’я Путіна

Крім сучасних біотехнологій, Путін також виявляє інтерес до менш традиційних методів боротьби зі старінням. Зокрема, під час зустрічі з тодішнім канцлером Австрії Себастьяном Курцом у 2018 році він активно рекомендував кріотерапію – перебування у спеціальних камерах із температурою до мінус 170 градусів за Фаренгейтом.

WSJ зазначає, що російський диктатор давно демонструє підвищену увагу до власного здоров'я. Під час пандемії Covid-19 у Кремлі діяли надзвичайно жорсткі карантинні правила, а відвідувачі проходили тривалу ізоляцію та спеціальні процедури дезінфекції.

На цьому тлі журналісти звертають увагу і на демографічну ситуацію в самій Росії. За офіційними даними, середня тривалість життя чоловіків у країні становить близько 68 років, що суттєво нижче за показники США та більшості держав Західної Європи.

Раніше російські науковці взялися за вивчення механізмів старіння та можливостей продовження життя на тлі заяв Володимира Путіна про довголіття до 150 років. Дослідження проводять, зокрема, на тваринах, тестуючи різні біологічно активні речовини.