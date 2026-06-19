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Москва знову заговорила про катастрофу на фронті для української армії

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Москва знову заговорила про катастрофу на фронті для української армії
Речник Путіна Дмитро Пєсков
фото: російські медіа

Пєсков намагається переконати, що міжнародна підтримка Києва слабшає

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков видав чергову порцію пропагандистських заяв, запевняючи, що Україна перебуває у «скрутному становищі», а ситуація на полі бою для Збройних Сил України нібито «скоро стане катастрофічною», інформує «Главком».

У своїх коментарях речник Володимира Путіна традиційно спробував просунути наратив про «неминучу поразку» України та закликав до капітуляції.

Зокрема, Пєсков намагається переконати, що міжнародна підтримка Києва слабшає, а динаміка бойових дій нібито складається виключно на користь окупаційних військ РФ.

«Київський режим перебуває у дуже скрутному становищі, ситуація на фронті скоро стане зовсім катастрофічною для ЗСУ», – сказав Пєсков.

Окрім цього, речник Путіна закликав журналістів шукати відео з міст України за результатами російських ракетних ударів та цинічно додав, що ці атаки триватимуть.

«Главком» писав, що Росія готова до переговорів щодо України, але продовжить завдавати ударів по українській території. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков після масованої атаки безпілотників на Москву.

До слова, після масштабної атаки українських безпілотників і пожеж на Московському НПЗ у Капотні російські соцмережі заполонили панічні та саркастичні коментарі. Жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ.

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Теги: росія ЗСУ армія Дмитро Пєсков

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