  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Запорізька область ввела обмеження на внутрішні перевезення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Перевізники мають бути вакцинованими та дотримуватися правил карантину - Запорізька область ввела обмеження на внутрішні перевезення
    Перевізники мають бути вакцинованими та дотримуватися правил карантину
    фото з відкритих джерел

    Влада області зобов'язала перевізників вжити заходів для 100% вакцинації водіїв на регулярних і нерегулярних перевезеннях

    У Запорізькій області з 25 жовтня вирішили посилити карантинні обмеження, обласна комісія з питань ТЕБ та надзвичайних ситуацій ввела обмеження на внутрішньообласні перевезення, повідомляє місцеве видання «Індустріалка».

    Обласна влада зобов'язала перевізників вжити заходів для 100% вакцинації водіїв на регулярних і нерегулярних перевезеннях. На внутрішньообласних автобусних і залізничних рейсах також вводять вимоги до пасажирів – потрапити в автобус або поїзд зможуть лише пасажири, які зможуть довести відсутність коронавірусу або вакцинацію від Covid-19.

    Щоб скористатися автобусом або поїздом, жителям Запорізької області знадобиться один з документів:

    • негативний ПЛР-тест;
    • негативний експрес-тест на антиген;
    • сертифікат вакцинації;
    • довідка про одужання від коронавірусу.

    Обласна влада також розглядає можливість перерозподілу транспорту з менш завантажених маршрутів на більш завантажені, а також введення обмежень на перевезення міським транспортом пільговиків під час пікового навантаження.

    Нагадаємо, у Запоріжжі через ускладнення епідемічної ситуації з понеділка встановлено «червоний» рівень епіднебезпеки, через це у місті впроваджуються додаткові обмежувальні карантинні заходи. Про це інформує повідомлення Запорізької міської ради

    16 жовтня відбулося позачергове засідання місцевої комісії ТЕБ і НС Запоріжжя, на ньому був затверджений перелік жорстких карантинних обмежень, покликаних завадити швидкому поширенню Covid.

    Так, з 18 жовтня у Запоріжжі встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

    Читайте також:
    Теги: Запоріжжя Запорізька область карантин вакцинація влада перевезення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Запорізька область ввела обмеження на внутрішні перевезення