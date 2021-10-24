Запорізька область ввела обмеження на внутрішні перевезення

Перевізники мають бути вакцинованими та дотримуватися правил карантину

Влада області зобов'язала перевізників вжити заходів для 100% вакцинації водіїв на регулярних і нерегулярних перевезеннях

У Запорізькій області з 25 жовтня вирішили посилити карантинні обмеження, обласна комісія з питань ТЕБ та надзвичайних ситуацій ввела обмеження на внутрішньообласні перевезення, повідомляє місцеве видання «Індустріалка».

Обласна влада зобов'язала перевізників вжити заходів для 100% вакцинації водіїв на регулярних і нерегулярних перевезеннях. На внутрішньообласних автобусних і залізничних рейсах також вводять вимоги до пасажирів – потрапити в автобус або поїзд зможуть лише пасажири, які зможуть довести відсутність коронавірусу або вакцинацію від Covid-19.

Щоб скористатися автобусом або поїздом, жителям Запорізької області знадобиться один з документів:

негативний ПЛР-тест;

негативний експрес-тест на антиген;

сертифікат вакцинації;

довідка про одужання від коронавірусу.

Обласна влада також розглядає можливість перерозподілу транспорту з менш завантажених маршрутів на більш завантажені, а також введення обмежень на перевезення міським транспортом пільговиків під час пікового навантаження.

Нагадаємо, у Запоріжжі через ускладнення епідемічної ситуації з понеділка встановлено «червоний» рівень епіднебезпеки, через це у місті впроваджуються додаткові обмежувальні карантинні заходи. Про це інформує повідомлення Запорізької міської ради

16 жовтня відбулося позачергове засідання місцевої комісії ТЕБ і НС Запоріжжя, на ньому був затверджений перелік жорстких карантинних обмежень, покликаних завадити швидкому поширенню Covid.

Так, з 18 жовтня у Запоріжжі встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

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