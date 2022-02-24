МОЗ назвав кількість загиблих та поранених сьогодні українців

Заклади охорони здоров’я доводиться перепрофільовуватися, зважаючи на воєнний стан

За оперативними даними у результаті російського нападу загинуло 57 українців, ще 169 – поранено. Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров’я з посиланням на свого очільника Віктора Ляшка.

Міністр запевнив: система охорони здоров’я працює стабільно, медики намагатимуться врятувати життя кожного українця.

«Закладам охорони здоров’я знову доводиться перепрофільовуватися. Сьогодні ми запропонували тим, кого можна лікувати амбулаторно, залишити заклади охорони здоров’я, щоби бути готовими приймати українців, яким потрібно буде надавати медичну допомогу. Ми зробили це на усій території разом із уведенням воєнного стану», – сказав Ляшко.

Очільник МОЗ наголосив, що медичні працівники працюють постійно, чергують усі медики, не лише хірургічного профілю, травматологи, реаніматологи. Усі на своїх робочих місцях: і комунальних лікарнях, і в закладах, що є у підпорядкуванні МОЗ, Національної академії медичних наук. Також є сигнали про готовність від певних приватних клінік.

«У Генеральному штабі є підрозділ з медицини, в якому працюють і працівники МОЗ. Ми постійно координуємося, допомагаємо одне одному, щоб кожен, хто потребує допомоги, її отримав», – підсумував міністр.

Як повідомляв Главком, Кабінет міністрів України через агресію Росії ввів у дію план цивільного захисту в умовах воєнного стану. Документ прийнятий на позачерговому засіданні уряду, повідомляється на сайті уряду.

План цивільного захисту прийнято на підставі указу президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «про введення воєнного стану в Україні». Документ передбачає низку доручень міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, у тому числі:

ввести в дію свої плани цивільного захисту на особливий період;

перевести територіальні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в «Повну готовність».

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