Путін такого явно не очікував: росіяни масово виходять на вулиці (відео)

У Петербурзі тисячі росіян вийшли на акції проти дій кремлівської влади

У Петербурзі, як і в Москві, люди вийшли на вулиці сказати «ні» війні, яку затіяв кремлівський диктатор. Відео з акцій протестів опублікував радник голови МВС Антон Геращенко у Facebook.

«Петербург! Зараз ! Тисячі росіян вийшли на мітинг і війні. Путін такого явно не очікував! Нумо далі! Новосибірськ, Казань, Нижній Новгород, Владивосток – вставай», – йдеться у повідомленні Геращенка.

Як раніше повідомлялося, у Москві сотні людей вийшли на вулиці проти війни в Україні. До слова, прем'єр Британії оголосив нові санкції проти Росії: хто у списку. Натомість чотири країни ЄС проти відключення Росії від Swift.

А Путін назвав війну проти України «вимушеним заходом». Також Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського.

Нагадаємо, відомі росіяни засуджують злочини Путіна в Україні.

Зазначимо, Україна втратила контроль над ЧАЕС. Згодом з'явилися перші кадри російських окупантів на території ЧАЕС.