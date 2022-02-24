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    Путін такого явно не очікував: росіяни масово виходять на вулиці (відео)

    Багато російських міст протестують&nbsp; - Путін такого явно не очікував: росіяни масово виходять на вулиці (відео)
    Багато російських міст протестують 
    фото скріншот відео

    У Петербурзі тисячі росіян вийшли на акції проти дій кремлівської влади

    У Петербурзі, як і в Москві, люди вийшли на вулиці сказати «ні» війні, яку затіяв кремлівський диктатор. Відео з акцій протестів опублікував радник голови МВС Антон Геращенко у Facebook.

    «Петербург! Зараз ! Тисячі росіян вийшли на мітинг і війні. Путін такого явно не очікував! Нумо далі! Новосибірськ, Казань, Нижній Новгород, Владивосток – вставай», – йдеться у повідомленні Геращенка.

    Як раніше повідомлялося, у Москві сотні людей вийшли на вулиці проти війни в Україні. До слова, прем'єр Британії оголосив нові санкції проти Росії: хто у списку. Натомість чотири країни ЄС проти відключення Росії від Swift.

    А Путін назвав війну проти України «вимушеним заходом». Також Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського.

    Нагадаємо, відомі росіяни засуджують злочини Путіна в Україні.

    Зазначимо, Україна втратила контроль над ЧАЕС. Згодом з'явилися перші кадри російських окупантів на території ЧАЕС.

    Теги: ЄС МВС Антон Геращенко війна Путін Україна
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    Путін такого явно не очікував: росіяни масово виходять на вулиці (відео)