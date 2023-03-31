МВС сформувало вісім бригад «Гвардії наступу». Прийом заявок продовжили (відео)

У «Гвардію наступу» подали заявки 35 тисяч добровольців. Набір завершиться 1 квітня

Підрозділи «Гвардії наступу» уже сформовані, але на тлі великої кількості заявок набір продовжили. Цих людей запишуть у резерв.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це в етері телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сформовано вісім бригад, і на сьогоднішній день ми готові в складі Сил оборони до активних наступальних заходів на території нашої держави. І, звичайно, паралельно ми готові до проведення стабілізаційних заходів на цій території», – сказав Клименко.

За його словами, доєднатись до «Гвардії наступу» виявили бажання «декілька десятків тисяч» людей з усіх регіонів України.

«Ми вже хотіли призупинити запис, бо підрозділи практично сформовані, але через кількість заявок вирішили продовжити формування наших резервних підрозділів», – додав міністр.

Він наголосив, що у МВС розраховують протягом декількох місяців навчити добровольців, екіпірувати їх та озброїти, щоб вони надалі теж долучились до штурмових заходів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, на початку лютого МВС оголосило про свій новий масштабний проект – «Гвардія наступу» – формування нових штурмових бригад у складі Нацгвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби, які будуть звільняти Донецьк, Луганськ, Крим і досі окуповану частину Херсонщини.