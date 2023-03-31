МВС сформувало вісім бригад «Гвардії наступу». Прийом заявок продовжили (відео)
У «Гвардію наступу» подали заявки 35 тисяч добровольців. Набір завершиться 1 квітня
Підрозділи «Гвардії наступу» уже сформовані, але на тлі великої кількості заявок набір продовжили. Цих людей запишуть у резерв.
Про це в етері телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
«Сформовано вісім бригад, і на сьогоднішній день ми готові в складі Сил оборони до активних наступальних заходів на території нашої держави. І, звичайно, паралельно ми готові до проведення стабілізаційних заходів на цій території», – сказав Клименко.
За його словами, доєднатись до «Гвардії наступу» виявили бажання «декілька десятків тисяч» людей з усіх регіонів України.
«Ми вже хотіли призупинити запис, бо підрозділи практично сформовані, але через кількість заявок вирішили продовжити формування наших резервних підрозділів», – додав міністр.
Він наголосив, що у МВС розраховують протягом декількох місяців навчити добровольців, екіпірувати їх та озброїти, щоб вони надалі теж долучились до штурмових заходів.
Нагадаємо, на початку лютого МВС оголосило про свій новий масштабний проект – «Гвардія наступу» – формування нових штурмових бригад у складі Нацгвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби, які будуть звільняти Донецьк, Луганськ, Крим і досі окуповану частину Херсонщини.
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