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МВС сформувало вісім бригад «Гвардії наступу». Прийом заявок продовжили (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
МВС сформувало вісім бригад «Гвардії наступу». Прийом заявок продовжили (відео)
фото з вільних джерел

У «Гвардію наступу» подали заявки 35 тисяч добровольців. Набір завершиться 1 квітня

Підрозділи «Гвардії наступу» уже сформовані, але на тлі великої кількості заявок набір продовжили. Цих людей запишуть у резерв.

Про це в етері телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Сформовано вісім бригад, і на сьогоднішній день ми готові в складі Сил оборони до активних наступальних заходів на території нашої держави. І, звичайно, паралельно ми готові до проведення стабілізаційних заходів на цій території», – сказав Клименко.

За його словами, доєднатись до «Гвардії наступу» виявили бажання «декілька десятків тисяч» людей з усіх регіонів України.

«Ми вже хотіли призупинити запис, бо підрозділи практично сформовані, але через кількість заявок вирішили продовжити формування наших резервних підрозділів», – додав міністр.

Він наголосив, що у МВС розраховують протягом декількох місяців навчити добровольців, екіпірувати їх та озброїти, щоб вони надалі теж долучились до штурмових заходів.

Нагадаємо, на початку лютого МВС оголосило про свій новий масштабний проект – «Гвардія наступу» – формування нових штурмових бригад у складі Нацгвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби, які будуть звільняти Донецьк, Луганськ, Крим і досі окуповану частину Херсонщини.

Теги: відео Ігор Клименко МВС війна контрнаступ Нацгвардія

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