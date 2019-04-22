На Донбасі бойовики помилково знищили безпілотник «Орлан-10» російського виробництва



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Російським окупаційним командуванням створено спеціальну комісію, якою буде розслідувано дії розвідувального та протиповітряного підрозділів з метою визначення та покарання винних

Командування російських окупаційних військ суттєво підвищило інтенсивність ведення розвідки позицій підрозділів Об’єднаних сил. При цьому, для посилення можливостей розвідувальних підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ з початку минулого тижня було дозволено застосування модернізованих зразків безпілотних літальних апаратів, завезених з території РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

«Разом з цим, застосування розвідувальними підрозділами додаткової кількості безпілотних літальних апаратів призвело до чисельних їх обстрілів власними підрозділами протиповітряної оборони російських окупаційних військ», - йдеться у повідомленні військової розвідки.

Зокрема, за даними ГУР, бойовим розрахунком протиповітряної оборони одного з підрозділів 2 АК ЗС РФ було знищено безпілотний літальний апарат «Орлан-10» російського виробництва. Російським окупаційним командуванням створено спеціальну комісію, якою буде розслідувано дії розвідувального та протиповітряного підрозділів з метою визначення та покарання винних.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі псують російську зброю: розгорнуті окупантами станції радіоелектронної боротьби створили перешкоди застосуванню дронів гібридної армії, три з яких розбилися через втрату контролю управління.

Як повідомляла військова розвідка 3 квітня, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

Напередодні ГУР повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.