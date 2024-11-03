Росіяни можуть зіткнутися з дефіцитом ППО та обмежать застосування авіації – ISW

РФ може обмежити використання авіації, якщо ЗСУ битимуть по ворожих ППО

Якщо ЗСУ знищать достатню кількість російських систем ППО, то ворог може обмежити використання своєї авіації

Росія стикається з труднощами у постачанні компонентів для виробництва систем ППО. Якщо Україна знищить значну кількість російських комплексів, противник може відчути дефіцит і буде змушений обмежити використання авіації. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Перед висновками аналітики пригадали кілька нещодавніх подій на полі бою. Зокрема, в ніч із 20 на 21 жовтня українські сили вразили сім російських радарів та систем ППО, а також досягли успіхів і в інші дні.

Так, 2 листопада, російський користувач Telegram, який заявив, що є співробітником неназваного підрозділу російських спецслужб, повідомив про атаку ЗСУ ракетами ATACMS по російській системі ППО С-300/400 біля окупованого Моспіно (на південний схід від Донецька). Він зазначив, що наразі уточнюються збитки системі, і додав, що українські військові випустили шість ракет ATACMS по системах ППО, із яких росіянам вдалося збити три.

Раніше, 31 жовтня, інший користувач Telegram повідомив, що 23 жовтня українські сили вразили російську радіолокаційну станцію «Підліт» поблизу окупованого мису Тарханкут у Криму за допомогою дрону, і що росіяни досі не евакуювали пошкоджену станцію для ремонту.

Того ж дня, 31 жовтня, український підрозділ опублікував відео, яке, ймовірно, показує влучний удар по російському ЗРК «Бук» у зоні бойових дій. На відео видно вторинні вибухи, характерні для успішного ураження такої системи.

25 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська вразили російський ЗРК «Бук-М3» і знищили радіолокаційну систему іншого ЗРК «Бук-М2» в окупованій Луганській у ніч із 24 на 25 жовтня.

Офіційні українські джерела також повідомили, що 23 жовтня ЗСУ вразили систему «Бук-М2» на півдні України, а також «Бук-М3» у ніч із 20 на 21 жовтня в неназваному районі лінії фронту.

Раніше Інститут виявив ознаки того, що Росія має проблеми з постачанням мікроелектронних компонентів, які необхідні для виробництва складної зброї та систем ППО. Ці труднощі спричинені західними санкціями.

Аналітики припускають, що якщо Україна знищить значну кількість російських систем ППО, Росія, ймовірно, не зможе виготовляти або ремонтувати достатню кількість таких систем, щоб зберегти нинішню щільність протиповітряної оборони на окупованих територіях України.

Це може призвести до подальшого ослаблення захисного «парасольки» ППО Росії, особливо над окупованими українськими територіями, що, ймовірно, вплине на готовність російських пілотів діяти поблизу лінії фронту. Більше того, це може обмежити здатність РФ ефективно застосовувати плануючі бомби як проти прифронтових районів, так і проти міст України в тилу.

До слова, 2 листопада російські війська трохи просунулися на північ від Курахового. На інших напрямках в Україні лінія фронту залишилася без змін. У Курській області Росії зафіксовані просування як з боку російських, так і українських сил. Про це у своєму звіті повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше аналітики повідомили, що російські сили почали застосовувати безпілотники «Шахед-136» з термобаричними боєголовками та «замаскували» системи ТОС-1А «Солнцепек».

Аналітики ISW напередодні заявили, що українські війська досягли успіху на північ від Суджі в Курській області, захопивши ворожу позицію у Вовчанську.