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Суд обирає запобіжний захід військовослужбовцю Гнєзділову, який «добровільно демобілізувався»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд обирає запобіжний захід військовослужбовцю Гнєзділову, який «добровільно демобілізувався»
Гнезділова затримали правоохоронці, його дії кваліфікували як дезертирство
скриншот відео

Перед засіданням Гнезділов заявив, що голодуватиме, якщо законодавство про демобілізацію так і не буде розроблене та прийняте

Печерський суд обирає запобіжний захід Сергію Гнезділову – військовослужбовцю 56-ї ОМПБр, який у вересні публічно заявляв про самовільне залишення служби. Про це повідомляє Радіо СВобода. 

Перед засіданням Гнезділов заявив, що голодуватиме, якщо законодавство про демобілізацію так і не буде розроблене та прийняте і додав, що готовий повернутися на службу, якщо такий документ ухвалять.

Напередодні Гнезділова затримали правоохоронці, його дії кваліфікували як дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України).

Нагадаємо, що військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу. 

У 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді, де служить Сергій Гнезділов, розпочалося службове розслідування. Пресслужба бригади наголосила, що позиція командування військової частини залишається незмінною – нульова толерантність до скоєння подібних вчинків.

До слова, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини. За відповідний законопроєкт проголосували 270 народних обранців.

Теги: українці Україна демобілізація війна

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