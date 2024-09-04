В Одесі затримали інформаторку, яка здавала позиції ЗСУ

Діючи на замовлення російського куратора, жінка збирала інформацію про місця розташування військових частин

Підозрювана усвідомлювала, що надану нею інформацію ворог може використати для нанесення ракетних ударів по зазначених об’єктах

В Одесі викрито ворожу інформаторку, яка передавала інформацію про розташування ЗСУ, систем ППО та інших військових об’єктів. Як повідомляє Одеська обласна прокуратура триває досудове розслідування.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру одеситці у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрювана, маючи антиукраїнську позицію, свідомо та добровільно вирішила сприяти ворогу. Через один із месенджерів вона встановила контакт з оперативним співробітником фсб рф та погодилася на співпрацю, обіцяючи за гроші передавати інформацію про українських військових.

Діючи на замовлення російського куратора, вона збирала інформацію про місця розташування військових частин, особового складу мобільно вогневих груп та підрозділів Повітряних сил ЗСУ в Одесі.

Зібрані дані інформаторка надсилала через месенджер Telegram разом із позначками на скріншотах Google Maps. Загалом у такий спосіб жінка встигла передати дані про щонайменше 10 об’єктів.

При цьому підозрювана усвідомлювала, що надану нею інформацію ворог може використати для нанесення ракетних ударів по зазначених об’єктах.

Під час обшуків вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з кадровим співробітником одного з управлінь департаменту оперативної інформації фсб рф.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.