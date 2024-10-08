Вихід з Вугледара. Новий комбриг «Чорних запорожців» пояснив, чому бригада не пішла на відновлення

Олександр Охріменко: Одночасно вивести всю бойову бригаду і замінити її 100% на інші підрозділи зараз, в таких складних умовах, неможливо

Частина сил, включаючи управління бригади, підрозділи артилерії та інші підрозділи, які забезпечують виконання завдань разом з бригадами ТрО, лишаються на Донбасі. Про це комбриг 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, полковник Олександр Охріменко розповів в інтервʼю «Главкому».

За його словами, підрозділи, які прийшли до бригади імені Чорних Запорожців на підтримку, мають зовсім інший потенціал та спроможності, у порівнянні з «потужною механізованою бригадою, яка має бойовий досвід і пройшла найзапекліші бої».

«Звісно, одночасно вивести всю бойову бригаду і замінити її 100% на інші підрозділи зараз, в таких складних умовах, неможливо. Це розуміють і нефахівці. Тому частина сил, включаючи управління бригади, підрозділи артилерії та інші підрозділи, які забезпечують виконання завдань разом з бригадами ТрО, лишаються на місці. Частина сил бригади – вже виведена для відновлення», – пояснив Охріменко.

Комбриг зауважив, що військовому керівництву надано пропозиції щодо поетапного відновлення боєздатності підрозділів бригади, і вони враховані.

«Після відпусток, відновлення, реабілітації, за певний період часу ці підрозділи посилять смуги оборони бригади», – наголосив полковник. Він додав, що ті підрозділи, які лишилися на місці, будуть замінені та виведені поетапно на відновлення боєздатності.

Нагадаємо, полковнику Олександру Охріменку випала місія очолити легендарну 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних запорожців у той час, коли Вугледар, який вона обороняла понад два роки, уже був у ворожому напівоточенні.

28 вересня Охріменко змінив на посаді Героя України Івана Вінніка, якого, згідно з офіційним повідомленням, призначили на вищу посаду «з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду». Військові не коментують кадрові ротації, але вочевидь, завдання новопризначеного комбрига полягало саме в тому, щоб вивести останні підрозділи зі зруйнованого міста.

За кілька днів, 2 жовтня, Генштаб офіційно повідомив про те, що українські військові вийшли з Вугледара.

«Главком» отримав нагоду поспілкуватися з полковником Олександром Охріменком та розпитати про те, як 72-га виходила з Вугледара, чому її не виводили раніше, не чекаючи загрозливого напівоточення, та яка ситуація зараз на цій ділянці фронту.