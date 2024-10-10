Чим жовтень 2024-го нагадує лютий 2014-го?

У жовтні 2024 року повітря пахне свободою

Те, чим просякнуте повітря в Україні зараз, у жовтні 2024 року, непереборно нагадує мені лютий 2014 року, несподіваний і дивовижний фінал Другого Майдану.

Так само, як і тоді, у суспільстві накопичилася страшенна втома, так само здається нині, що більшість уже готова поступитися, мовляв, будь, що буде. На палаючий, оточений «Беркутом» Майдан щоразу приходить все менше людей, а Київ за межами центральних площ живе своїм звичним життям.

Але є при тому українці всіх національностей, вони розосереджені по всій Україні, їх багато, як мінімум, кілька мільйонів – і це ядро політичної нації не здається, і не поступиться ворогу, а значить – от-от, і впаде супостат, який здавався непереможним.

А ще скоро 20-та річниця Першого Майдану. Згадайте, тоді теж траплялися «чорні» дні, а закінчилася так само яскраво і переможно – як 10 років по тому, у лютому 2014-го. А зараз – ще 10 років минуло…

Десь у 2031 році нам обіцяють остаточний вступ до ЄС. Рівно 40 років буде від 1991-го, від виходу з рабства. Даруйте мені цей пафос, але куди ж тут без нього: українці прийдуть у свою Землю Обітовану.

А Пу – здохне, і його імперія – теж.