На Одещині прикордонники зупинили вантажівку з рекордною кількістю ухилянтів

На околиці села Чорна Подільського району прикордонники виявили вантажівку, яка «під верх» була «забита» чоловіками

На Одещині прикордонники Подільського загону спільно з правоохоронцями затримали велику групу чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Як зазначають прикордонники, порушників виявили за допомогою безпілотника. Так, на околиці села Чорна Подільського району зупинили вантажівку, яка «під верх» була «забита» чоловіками.

Прикордонники виявили порушників за допомогою безпілотника фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

Фігуранти намагалися незаконно доставити до Молдови 48 чоловіків призовного віку фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

Вартість «поїздки за кордон» складала 150 тис. грн з кожного «клієнта» фото з соцмереж

За даними слідства, фігуранти намагалися незаконно доставити до Молдови 48 чоловіків призовного віку. Вартість «поїздки» складала 150 тис. грн з кожного «клієнта». Вказану суму останні мали сплатити організатору – адміністратору одного з Telegram-каналів, в разі їх успішного переправлення. Аби дістатися кордону, чоловіків на визначених місцях зупинки забирав водій вантажівки.

Натомість всіх пасажирів затримали прикордонники, а також вилучили автівку на якій фігуранти справи мали незаконно транспортувати чоловіків. Наразі слідчі дії тривають.

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💰Квиток до Молдови за 150 тисяч грн – на таку ціну спокусилися аж 48 чоловіків. Прикордонники завадили вояжеві. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/S1wpwO8V8y — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 7, 2024

За спробу незаконного перетинання кордону щодо всіх чоловіків складені протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровані до суду. Окрім цього, вони притягнуті до адмінвідповідальності за ст. 202 КУпАП за порушення прикордонного режиму.

Нагадаємо, правоохоронці викрили та задокументували протиправну діяльність громадян однієї з країн Південно-Західної Азії. Вони незаконно перевозили військовозобов’язаних чоловіків за кордон у холодильниках з м’ясом.

Як повідомлялося, одеські поліцейські затримали 38-річного організатора «зеленого коридору» до Молдови. За $9 тис. зловмисник обіцяв забезпечити «клієнтам» втечу за кордон поза пунктами пропуску. За скоєне йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, у Закарпатській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який тричі отримував повістку, проте ухилявся від мобілізації.