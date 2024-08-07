Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині прикордонники зупинили вантажівку з рекордною кількістю ухилянтів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Одещині прикордонники зупинили вантажівку з рекордною кількістю ухилянтів
Фігуранти намагалися незаконно доставити до Молдови 48 чоловіків призовного віку
фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

На околиці села Чорна Подільського району прикордонники виявили вантажівку, яка «під верх» була «забита» чоловіками

На Одещині прикордонники Подільського загону спільно з правоохоронцями затримали велику групу чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Як зазначають прикордонники, порушників виявили за допомогою безпілотника. Так, на околиці села Чорна Подільського району зупинили вантажівку, яка «під верх» була «забита» чоловіками.

Прикордонники виявили порушників за допомогою безпілотника
Прикордонники виявили порушників за допомогою безпілотника
фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ
Фігуранти намагалися незаконно доставити до Молдови 48 чоловіків призовного віку
Фігуранти намагалися незаконно доставити до Молдови 48 чоловіків призовного віку
фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ
Вартість «поїздки за кордон» складала 150 тис. грн з кожного «клієнта»
Вартість «поїздки за кордон» складала 150 тис. грн з кожного «клієнта»
фото з соцмереж

За даними слідства, фігуранти намагалися незаконно доставити до Молдови 48 чоловіків призовного віку. Вартість «поїздки» складала 150 тис. грн з кожного «клієнта». Вказану суму останні мали сплатити організатору – адміністратору одного з Telegram-каналів, в разі їх успішного переправлення. Аби дістатися кордону, чоловіків на визначених місцях зупинки забирав водій вантажівки.

Натомість всіх пасажирів затримали прикордонники, а також вилучили автівку на якій фігуранти справи мали незаконно транспортувати чоловіків. Наразі слідчі дії тривають.

За спробу незаконного перетинання кордону щодо всіх чоловіків складені протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровані до суду. Окрім цього, вони притягнуті до адмінвідповідальності за ст. 202 КУпАП за порушення прикордонного режиму.

Нагадаємо, правоохоронці викрили та задокументували протиправну діяльність громадян однієї з країн Південно-Західної Азії. Вони незаконно перевозили військовозобов’язаних чоловіків за кордон у холодильниках з м’ясом.

Як повідомлялося, одеські поліцейські затримали 38-річного організатора «зеленого коридору» до Молдови. За $9 тис. зловмисник обіцяв забезпечити «клієнтам» втечу за кордон поза пунктами пропуску. За скоєне йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, у Закарпатській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який тричі отримував повістку, проте ухилявся від мобілізації.

Читайте також: Кишинів передаватиме Києву українців-ухилянтів? МЗС Молдови прокоментувало
Теги: прикордонники Держприкордонслужба Молдова вантажівки Одещина мобілізація ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кіпер: «Вночі ворог атакував Одеську область ракетами. Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району»
Росія атакувала портову інфраструктуру Одеської області: є жертви та поранений
10 липня, 09:17
Київ найдешевший за вартістю життя серед інших міст Європи
Київ серед найдешевших міст світу за вартістю життя
13 липня, 23:40
Повідомлялося, що Польща розглядає варіант повного закриття кордону з Білоруссю
Польща пояснила, що потрібно, аби нормалізувати відносини з Білоруссю
22 липня, 16:42
Рада розгляне законопроєкт № 9504 щодо доступу до інформації, необхідної для надання адміністративних послуг у сфері дорожнього руху
Водіям приготуватися. Влада вигадала, як дізнаватися місце проживання ухилянтів
22 липня, 12:05
Якщо людина, яка перетинає кордон, перебуває у розшуку, то прикордонники можуть звернутися до поліції, щоб ті доправили її до ТЦК
Чи можуть вручити повістку на кордоні: відповідь ДПСУ
21 липня, 14:11
У Молдові розглядають можливість поверення українців призовного віку
Сусідня країна обговорює видачу ухилянтів Україні
23 липня, 13:17
На кордоні з Польщею збільшився потік людей
На кордоні з Польщею збільшився потік людей
24 липня, 23:20
Військовозобов'язаним жінкам не потрібно на кордоні показувати оновлені дані
Прикордонники розповіли, чи перевіряють оновлення даних у військовозобов'язаних жінок
29 липня, 12:52
За свої послуги кожен «клієнт» повинен був заплатити підприємцям від $6 тис. до $8 тис
Везли ухилянтів за кордон у холодильнику: на Одещині іноземці отримали підозри
Вчора, 15:47

Новини

На Одещині прикордонники зупинили вантажівку з рекордною кількістю ухилянтів
На Одещині прикордонники зупинили вантажівку з рекордною кількістю ухилянтів
Фітнес-тренер з Одеси підпалював військові авто у трьох містах України
Фітнес-тренер з Одеси підпалював військові авто у трьох містах України
Везли ухилянтів за кордон у холодильнику: на Одещині іноземці отримали підозри
Везли ухилянтів за кордон у холодильнику: на Одещині іноземці отримали підозри
У Одесі зіткнулися автомобіль ДСНС та вантажівка, постраждала перехожа
У Одесі зіткнулися автомобіль ДСНС та вантажівка, постраждала перехожа
В Одесі біля ТЦК сталася сутичка: військові розповіли, що сталося
В Одесі біля ТЦК сталася сутичка: військові розповіли, що сталося
В Одесі пролунали вибухи
В Одесі пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти
61K
Нардепи просять СБУ з’ясувати, хто у владі «кришує» величезний російський монастир під Києвом
43K
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
34K
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
33K
Ознаки держзради. СБУ розслідує будівництво грандіозного монастиря Російської церкви під Києвом
19K
Росія помстилася Молдові за вислання співробітника свого посольства

Новини

Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці на цей момент
Сьогодні, 16:21
Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua