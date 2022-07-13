Влада Москви засекретила від громадян адреси бомбосховищ

Якщо що, то мешканці російської столиці не знатимуть, куди ховатися

Звичайним росіянам не укритися

У Москві місцеві чиновники відмовилися називати адреси бомбосховищ, оскільки така інформація «є секретною». Про це повідомив депутат Московської міської думи від Комуністичної партії Російської Федерації Євгеній Ступін.

Депутат злякався удару у відповідь по Москві на тлі погроз із боку російських політиків щодо ядерних ударів по інших країнах і подав запит щодо адрес бомбосховищ у п'яти районах Москви.

Також він хотів дізнатися, чи відповідають приміщення встановленим нормативам.

У відповідь заступник мера Москви Бірюков відправив Ступіну лист, в якому вказав, що місце розташування бомбосховищ у столиці РФ «є державною таємницею».

«Тобто де нам ховатися в разі надзвичайної ситуації він повідомляти відмовився. Страшно уявити, до чого може призвести така «секретність», коли в годину «Х» ніхто не буде знати, куди йти», – зазначив Ступін.

Нагадаємо, Арестович розповів, що пишуть в секретних документах Росії про ядерний удар.

Тим часом влада Нью-Йорка дала рекомендації на випадок ядерного удару по місту.

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