Влада Москви засекретила від громадян адреси бомбосховищ

Влада Москви засекретила від громадян адреси бомбосховищдокумент
Звичайним росіянам не укритися
У Москві місцеві чиновники відмовилися називати адреси бомбосховищ, оскільки така інформація «є секретною». Про це повідомив депутат Московської міської думи від Комуністичної партії Російської Федерації Євгеній Ступін.
Депутат злякався удару у відповідь по Москві на тлі погроз із боку російських політиків щодо ядерних ударів по інших країнах і подав запит щодо адрес бомбосховищ у п'яти районах Москви.
Також він хотів дізнатися, чи відповідають приміщення встановленим нормативам.
У відповідь заступник мера Москви Бірюков відправив Ступіну лист, в якому вказав, що місце розташування бомбосховищ у столиці РФ «є державною таємницею».
«Тобто де нам ховатися в разі надзвичайної ситуації він повідомляти відмовився. Страшно уявити, до чого може призвести така «секретність», коли в годину «Х» ніхто не буде знати, куди йти», – зазначив Ступін.
Нагадаємо, Арестович розповів, що пишуть в секретних документах Росії про ядерний удар.
Тим часом влада Нью-Йорка дала рекомендації на випадок ядерного удару по місту.