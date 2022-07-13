  1. Головна
  2. Світ
  3. Соціум
  4. Влада Москви засекретила від громадян адреси бомбосховищ
рус
    Соціум

    Влада Москви засекретила від громадян адреси бомбосховищ

    документ
    Якщо що, то мешканці російської столиці не знатимуть, куди ховатися - Влада Москви засекретила від громадян адреси бомбосховищ
    Якщо що, то мешканці російської столиці не знатимуть, куди ховатися
    фото з відкритих джерел

    Звичайним росіянам не укритися

    У Москві місцеві чиновники відмовилися називати адреси бомбосховищ, оскільки така інформація «є секретною». Про це повідомив депутат Московської міської думи від Комуністичної партії Російської Федерації Євгеній Ступін.

    Депутат злякався удару у відповідь по Москві на тлі погроз із боку російських політиків щодо ядерних ударів по інших країнах і подав запит щодо адрес бомбосховищ у п'яти районах Москви.

    Також він хотів дізнатися, чи відповідають приміщення встановленим нормативам.

    У відповідь заступник мера Москви Бірюков відправив Ступіну лист, в якому вказав, що місце розташування бомбосховищ у столиці РФ «є державною таємницею».

    «Тобто де нам ховатися в разі надзвичайної ситуації він повідомляти відмовився. Страшно уявити, до чого може призвести така «секретність», коли в годину «Х» ніхто не буде знати, куди йти», – зазначив Ступін.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Якщо що, то мешканці російської столиці не знатимуть, куди ховатися. фото: Євгеній Ступін/ Telegram
    Якщо що, то мешканці російської столиці не знатимуть, куди ховатися. фото: Євгеній Ступін/ Telegram

    Нагадаємо, Арестович розповів, що пишуть в секретних документах Росії про ядерний удар.

    Тим часом влада Нью-Йорка дала рекомендації на випадок ядерного удару по місту.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти депутат війна партії Україна влада окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Влада Москви засекретила від громадян адреси бомбосховищ