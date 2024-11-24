Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві правоохоронці фіксують хвилю диверсій: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві правоохоронці фіксують хвилю диверсій: деталі
У Києві фіксують хвилю диверсій з підривами проти силовиків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У трьох районах столиці зафіксовано випадки диверсій з підривами проти силовиків

У Києві зафіксовано хвилю диверсій, спрямованих проти силовиків: зловмисники використовують вибухівку для здійснення нападів. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що один з інцидентів стався в Дніпровському районі Києва. Біля автомобіля лежав пакет, а на дереві поруч була встановлена камера, що вела трансляцію. Під час обходу території караульний помітив пакет. Коли військовослужбовець нагнувся, щоб перевірити його, спрацював вибуховий пристрій, який активували дистанційно. Внаслідок цього чоловік загинув.

Інший випадок стався в середині листопада в Печерському районі Києва. До поліції звернулася жінка, заявивши, що її насильно утримує чоловік. Вона нібито зачинилася у ванній кімнаті, а двері до квартири залишилися незамкненими.

Прибувши на місце, правоохоронці відкрили двері квартири, після чого почули звук спрацювання чеки гранати. Вони встигли зачинити двері і ніхто не постраждав. Причетних осіб до вибуху було затримано.

Ще один інцидент зафіксували в Дарницькому районі столиці. Вибух стався біля Дарницького відділення поліції. Згідно з повідомленнями, це також була диверсія, і використовувалася камера для контролю ситуації.

Раніше, 22 листопада, у Дніпровському районі Києва у руках чоловіка вибухнула коробка з вибухівкою, внаслідок чого він загинув на місці.

Читайте також:

Теги: Київ Україна поліція диверсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парламентські лобісти придумали, як легалізувати все незаконно відчужене у держави майно
Амністія і грошова компенсація дерибанникам. Що сотворив екологічний комітет парламенту?
8 листопада, 14:00
Наслідки ворожої атаки на Київщину, 26 жовтня 2024 р.
Від нічної атаки на Київщину загинула жінка, постраждала дитина (фото)
26 жовтня, 08:56
Геловін відомий своїми традиціями прикрашання домівок, вбирання у костюми, різьблення гарбузів
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 жовтня, 00:05
Матернова додала, що нинішню ситуацію можна оцінити з іншого кутаа саме, що раніше «не було сприятливого середовища для того, щоб справді боротися з таким розмаїттям корупційних схем»
Посол ЄС оцінила результати антикорупційних заходів в Україні
29 жовтня, 21:04
Москва і Київ вже знизили частоту атак на енергетичну інфраструктуру один одного
Україна і Росія ведуть переговори? Financial Times повідомила, про що домовляються
30 жовтня, 00:56
Над столицею збили всі ударні дрони, які атакували Київ
Сили ППО Київщини збили всі ворожі дрони, які рухались на столицю
4 листопада, 06:00
Майже третину сил ППО України складають ЗРК HAWK, які передав Тайвань – Forbes
Майже третину сил ППО України складають ЗРК HAWK, які передав Тайвань – Forbes
13 листопада, 03:03
Зеленський наказав встановити в Україні День Державного бюро розслідувань, який відзначати щороку 12 листопада
Зеленський підписав указ про встановлення Дня Державного бюро розслідувань
12 листопада, 20:10
21 листопада 2013 року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту
У Києві до Дня гідності та свободи відбудеться низка заходів: список
21 листопада, 07:15

Новини

Обстріл Київщини: влада розповіла про наслідки
Обстріл Київщини: влада розповіла про наслідки
У Києві правоохоронці фіксують хвилю диверсій: деталі
У Києві правоохоронці фіксують хвилю диверсій: деталі
Затримано чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з готелів Києва
Затримано чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з готелів Києва
Шум у Києві: влада пояснила причину
Шум у Києві: влада пояснила причину
У Броварах жінка постраждала від вибуху гранати
У Броварах жінка постраждала від вибуху гранати
Запали свічку: киян закликають долучитися до вшанування пам’яті жертв Голодоморів
Запали свічку: киян закликають долучитися до вшанування пам’яті жертв Голодоморів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 листопада 2024
16K
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8110
Командир одного з батальйонів «Азова» розповів, як побратими називають Редіса
7155
Путін вигадав новий спосіб заохочення росіян до участі у війні
6742
Скільки українців повернулися в окупований Маріуполь: нардеп озвучив жахливі цифри

Новини

Вночі над Києвом ППО знищила понад десяток безпілотників – КМВА
Сьогодні, 07:35
Букінгемський палац закриють на реконструкцію на три роки – The Times
Сьогодні, 07:30
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:00
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині – Reuters
Вчора, 23:42
Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС – стратегічний крок для України – нардеп
Вчора, 13:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua