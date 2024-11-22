Спецслужби США попереджають про загрозу диверсій з боку РФ на оборонних підприємствах – Bloomberg

Російські розвідувальні групи можуть спробувати виявити і завербувати «інсайдерів» оборонно-промислової бази

Спецслужби і відомства національної безпеки США попереджають оборонні фірми про загрозу диверсійної діяльності з боку Росії. Про це пише Bloomberg.

Як повідомляють спецслужби, російські розвідувальні групи можуть спробувати виявити і завербувати «інсайдерів» оборонно-промислової бази. За їхніми словами, це можуть бути сторонні особи, які вивідують інформацію у персоналу, або незвичайне перебування несанкціонованого персоналу на об'єктах.

«Американські компанії, особливо ті, що підтримують суб'єктів, які беруть участь в українському конфлікті або в інших геополітичних конфліктах, в якості кращої практики повинні посилити свою пильність і заходи безпеки», – йдеться в спільному бюлетені Національного центру контррозвідки і безпеки, Федерального бюро розслідувань і декількох відомств Міністерства оборони США.

За інформацією Bloomberg, це попередження підкреслює зростаюче занепокоєння щодо доказів того, що російські спецслужби можуть застосовувати все більш агресивну тактику і вербувати злочинців, а також можуть стояти за низкою підпалів, кібер-атак та інших атак по всій Європі протягом останніх місяців.

«Саботажна діяльність Росії в Європі збільшує ризик для американських компаній за кордоном і, потенційно, всередині країни», – зазначають спецслужби.

Адміністрація президента Джо Байдена, який залишає посаду, попередила союзників про ризики посилення російського саботажу, якщо США та їхні союзники дозволять Києву використовувати західну зброю в глибині Росії.

Нагадаємо, Росія стала більш схильною до диверсій на критичній інфраструктурі, зокрема на об'єктах нафтової та газової галузі, ніж рік тому.

До слова, європейські спецслужби попередили уряди своїх країн про те, що Росія планує диверсії по всьому континенту. Зокрема, йдеться про вибухи та підпали.

Також німецькі спецслужби підготували аналіз військової загрози з боку РФ, який прогнозує, що «з 2026 року» вона може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу.