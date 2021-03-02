На Львівщині медики виявили два штами коронавірусу

Один генотип коронавірусу називається В1, а другий - В11

Один генотип коронавірусу називається В1, а другий - В11

«Південноафриканського» і «британського» штамів поки що у Львівській області не виявили

У Львівській області зафіксували два штами коронавірусу - В1 та В11. Про це під час брифінгу повідомила головний епідеміолог Львівської області Наталія Іванченко-Тимко.

«Ми отримали інформацію з Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України про те, що на території Львівської області циркулюють два генотипи коронавірусу. Один називається В1, а другий В11», - наголосила вона.

За словами Іванченко-Тимко, «південноафриканського» і «британського» штамів поки в області не виявили.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська повідомила, що клінічний перебіг Covid-19 в черговий раз зазнав істотних змін.

Раніше стало відомо, що в Україні буде лабораторія, яка виявлятиме нові штами Covid-19.

Тим часом італійські вчені розпочали розробку вакцини проти Covid-19 та обіцяють розпочати її масове застосування восени 2021 року.

Зараз у світі роблять щеплення 10 різними вакцинами.

Але дослідження їхньої безпеки та ефективності ще не завершені. Ці вакцини поки що на третій фазі клінічних випробувань.

Після успішного завершення цього етапу виробники вакцин подають заявку на затвердження препарату до відповідних регулюючих органів. Потім наступає четверта фаза випробування – постліцензійна. Її проводять, щоб перевірити, чи викликає вакцина проблеми.

Деякі з вакцин вже схвалені для екстреного або й повного використання – попередньо вони продемонстрували ефективність до 95%.

До слова, Україна не випустила жодної вакцини за 30 років. Відомий академік Михайло Тукало визнав занепад нашої науки. В інтерв’ю «Главкому» академік розказав, хто в Україні зараз займається розробкою вакцини від коронавірусу..

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