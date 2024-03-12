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Нічна атака РФ: Генштаб повідомив про збиті цілі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нічна атака РФ: Генштаб повідомив про збиті цілі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 22 БПЛА типу Shahed

У ніч проти 12 березня російські загарбники атакували територію України дронами типу Shahed та крилатою ракетою. Сили ППО знищили більшість безпілотників. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України Сили оборони півдня України.

«Вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 22 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БПЛА було знищено», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, для атаки по південних регіонах росіяни застосували дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 та ракету Х-59, яку було випущено у напрямку Одеської області. Мета була знищена підрозділами ППО над морем.

«Протягом 2,5 години підрозділи ППО відбивали атаку, вісім цілей було знищено: дві на Херсонщині, чотири в небі над Миколаївщиною, ще дві вийшли з нашої операційної зони у напрямку Дніпропетровщини, де також було знищено», – йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

Як повідомлялося, у ніч проти 12 березня під час оголошеної повітряної тривоги у Хмельницькій області прогриміли вибухи.

Також  у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Для деяких областей була загроза балістики.

Нагадаємо, триває 748-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. 

Теги: окупанти Генштаб Миколаїв росіяни шахед

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