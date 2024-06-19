Туреччина зробить спеціальні повітряні коридори для дронів

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини пообіцяв запустити дрони спеціальними маршрутами

У Туреччині розпочато роботи зі створення спеціальних повітряних коридорів для безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Про це заявив міністр транспорту та інфраструктури країни Абдулкадір Уралоглу. Про це повідомляє сьогодні, 19 червня, телеканал Haber Global.

За словами глави турецького відомства, одним із головних пріоритетів при цьому є безпека перельотів.

«Як автомобілі на землі, літаки в повітрі і кораблі в морі рухаються певною траєкторією, так і безпілотні літальні апарати слідуватимуть по окремих, визначених для них траєкторіях. Таким чином, ми сформуємо безпечний повітряний простір для БПЛА», – зауважив Уралоглу.

Головне управління цивільної авіації Туреччини уже працює над новими повітряними маршрутами та системами управління ними, які дозволять інтегрувати БПЛА в існуючий повітряний простір над країною, розповів міністр, додавши, що на зазначених маршрутах планується збудувати ремонтні станції.

Міністр також нагадав про те, що багато країн почали готувати нові правила щодо безпілотних літальних апаратів, і Туреччина тут не виняток: «Ми бачимо різні способи використання безпілотних літальних апаратів і дронів, які створюють важливу сферу в цивільній авіації. Їх використання для різних цілей, включаючи військові, безпекові, розвідувальні, сільське господарство, вантажоперевезення, митні процедури, боротьбу з лісовими пожежами стає все більш поширеним. Завдяки новій системі, яку ми запровадимо з використанням місцевих і національних технологій, ми плануємо запобігти проблемам безпеки і захистити конфіденційність приватного життя», – пояснив Абдулкадір Уралоглу.

До слова, палата представників США проголосувала за заборону на продаж дронів китайської компанії DJI у рамках законопроекту Countering CCP Drones Act. Якщо цей документ схвалить Сенат і підпише президент країни, то продаж дронів згаданого китайського виробника на території США буде заборонено.

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