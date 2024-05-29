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Атака «шахедами». Макрон підтримує право України завдавати ударів по Росії. Головне за ніч

Катерина Іванова
glavcom.ua
Атака «шахедами». Макрон підтримує право України завдавати ударів по Росії. Головне за ніч
В результаті протиповітряного бою вночі було збито 13 «шахедів» у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях
фото: Генштаб

Головні новини ночі проти 29 травня

Франція підтримала право України бити по військових об'єктах на території Росії. Росіяни почали обстрілювати Вовчанськ термобаричними боєприпасами. Чеська ініціатива: стало відомо, коли прибуде до України перша партія снарядів. Деякі країни застерегли Зеленського не підіймати тему членства України в НАТО цьогоріч – ЗМІ.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 29 травня, щоб ви були в курсі подій.

Росія уночі атакувала Україну: скільки «шахедів» було збито

У ніч на 29 травня 2024 року окупанти атакували 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136». Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

В результаті протиповітряного бою збито 13 «шахедів» у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

Франція підтримала право України бити по військових об'єктах на території Росії

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що передача Україні далекобійної зброї, яка здатна вражати військові об'єкти на території РФ, не є ескалацією конфлікту. Про це пише RFI.

Така заява прозвучала на спільному брифінгу лідера Франції та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Макрон також виступив на підтримку того, щоб дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, з яких окупанти атакують українські міста.

Росіяни почали обстрілювати Вовчанськ термобаричними боєприпасами

Російська окупаційна армія обстрілює Вовчанськ з важких вогнеметних систем ТОС2 «Сонцепьок» термобаричними боєприпасами. Про це заявив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в етері телемаратону.

Як відомо, що Росія атакує Вовчанськ керованими авіаційними бомбами, так від початку доби зафіксовано шість таких ударів.

Чеська ініціатива: стало відомо, коли прибуде до України перша партія снарядів

Перша партія артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи надійде до України «найближчими днями». Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на неформальній зустрічі союзників України в Празі, передає «Європейська правда».

«Як я і обіцяв, перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів будуть доставлені в червні. Україна може очікувати першу партію вже найближчими днями», – додав прем'єр Чехії.

Деякі країни застерегли Зеленського не підіймати тему членства України в НАТО цьогоріч – ЗМІ

Сполучені Штати Америки та Німеччина просять президента Володимира Зеленського не закликати встановити чіткі терміни ухвалення України в НАТО на саміті Альянсу. Про це повідомляє The Telegraph.

За словами співрозмовників видання, на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться з 9 до 11 липня, Україні не запропонують нічого, що дало б змогу країні просунутися на шляху до членства в альянсі.

Норвегія, Ірландія та Іспанія офіційно визнали незалежність Палестини

Ірландія, Іспанія та Норвегія офіційно визнали незалежність Палестини, всупереч реакції Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters.

Три країни висловили сподівання, що до їхнього кроку приєднаються й інші країни ЄС. «Ми хотіли визнати Палестину наприкінці мирного процесу, але вирішили зробити цей крок разом з Іспанією та Норвегією, щоби зберігати диво миру живим», – заявив прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс.

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Теги: росія окупанти міністр армія незалежність військові Україна Еммануель Макрон

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