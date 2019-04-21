На Тернопільщині на одній з дільниць помер виборець



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Станом на 11 ранку до поліції надійшло 179 заяв про порушення виборчого процесу

Сьогодні зранку на одній з виборчих дільниць помер один із виборців. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

«Сьогодні зранку на одній з дільниць стався прикрий випадок, помер один із виборців», — сказала Сліпачук.

На сторінці МВС України у Twitter повідомляють, що це трапилося в Тернопільській області.

«У Тернопільській області на виборчий дільниці помер громадянин 1944 року народження», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що з початку виборчої кампанії за фактами порушення виборчого законодавства розпочато 391 кримінальне провадження.

Нагадаємо, у неділю, 21 квітня, в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.