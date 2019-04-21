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    На Тернопільщині на одній з дільниць помер виборець

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    На Тернопільщині на одній з дільниць помер виборець

    Станом на 11 ранку до поліції надійшло 179 заяв про порушення виборчого процесу

    Сьогодні зранку на одній з виборчих дільниць помер один із виборців. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

    «Сьогодні зранку на одній з дільниць стався прикрий випадок, помер один із виборців», — сказала Сліпачук.

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    На сторінці МВС України у Twitter повідомляють, що це трапилося в Тернопільській області.

    «У Тернопільській області на виборчий дільниці помер громадянин 1944 року народження», — йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, що з початку виборчої кампанії за фактами порушення виборчого законодавства розпочато 391 кримінальне провадження. 

    Нагадаємо, у неділю, 21 квітня, в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Виборці можуть проголосувати до 20:00.

    Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

    У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

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