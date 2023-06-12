Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Коли в Україні потепліє: синоптик назвала дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Коли в Україні потепліє: синоптик назвала дату
За словами Діденко, підвищення температури очікується з 14 червня
фото з відкритих джерел

Впродовж тижня у більшості областей України очікується  тепла та навіть дуже тепла погода

Похолодання, яке останнім часом накрило Україну, триматиметься ще сьогодні та завтра. Згодом стовпчики термометрів підіймуться вгору. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. За її словами, підвищення температури очікується з 14 червня. 

«Надалі, з середи, градуси набиратимуть обертів у бік підвищення», – прогнозує синоптик.

За даними Діденко, загалом впродовж тижня у більшості областей України очікується  тепла та навіть дуже тепла погода.

Нагадаємо, 13 червня стане в Україні перехідним днем «від холодяки, яка охопила багато регіонів України, до нарешті відновлення літнього тепла».

За прогнозом синоптика, завтра на сході, в центрі та на півдні України повітря прогріється до +20...+26 градусів. У північних областях буде +16...+20, а на заході України очікується найпрохолодніша погода – лише +12...+18 градусів.

До слова, у понеділок, 12 червня, денна температура повітря в західних та північних областях не перевищуватиме +10+16 градусів.

 

Теги: погода прогноз погоди Наталка Діденко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Температура вдень становитиме 17-22°
Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 4 червня
4 червня, 05:13
Температура вдень становитиме 22-27°
Мінлива хмарність, деінде невеликий дощ: прогноз погоди на 1 червня
1 червня, 05:06
Температура вдень становитиме приблизно 20-25°
Мінлива хмарність, подекуди дощі та грози: прогноз погоди на 31 травня
31 травня, 05:05
В регіонах України буде мінлива хмарність
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Температура повітря у денні години буде +23 +26 градусів
Якою буде погода в останні весняні вихідні: прогнози синоптикині
26 травня, 11:36
через непогоду оголошено І рівень небезпечності
Очікується погіршення погодних умов: прогноз погоди на 24 травня
24 травня, 04:14
Температура вдень становитиме 18-23°
Деякі регіони охоплять дощі та грози: прогноз погоди на 21 травня
21 травня, 04:59
У Києві та області на кілька днів оголошений надзвичайний рівень небезпеки
У Києві та області на кілька днів оголошений надзвичайний рівень небезпеки
15 травня, 14:54
До України наближається потепління
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
15 травня, 03:50

Суспільство

Коли в Україні потепліє: синоптик назвала дату
Коли в Україні потепліє: синоптик назвала дату
Що знаходять жителі Нікопольщини на дні Каховського водосховища (цікаві фото)
Що знаходять жителі Нікопольщини на дні Каховського водосховища (цікаві фото)
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
Суд за спадок? Родичі загиблого Да Вінчі шоковані поведінкою його дівчини
Суд за спадок? Родичі загиблого Да Вінчі шоковані поведінкою його дівчини
Розпочався Петрів піст: традиції, заборони та харчування
Розпочався Петрів піст: традиції, заборони та харчування
Окупанти вбили вагітну жінку, яка рятувала дідуся та бабусю з Херсонщини
Окупанти вбили вагітну жінку, яка рятувала дідуся та бабусю з Херсонщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Бійці «Азову» взяли у полон снайпера з підрозділу «Шторм-Z»
28K
«Далі буде»: розвідка оприлюднила загадкове відео з Будановим
28K
Український наступ. «Бої спочатку будуть складнішими, потім стане легше»
19K
Підрив Каховської ГЕС: оновлені дані про жертв та наслідки
19K
Мобілізація: кому влітку готуватися до призову
18K
Тривога тривала 20 хвилин: небезпека була через зліт винищувача з «Кинджалами»

Новини

Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Сьогодні, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Сьогодні, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту