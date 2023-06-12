Коли в Україні потепліє: синоптик назвала дату

Впродовж тижня у більшості областей України очікується тепла та навіть дуже тепла погода

Похолодання, яке останнім часом накрило Україну, триматиметься ще сьогодні та завтра. Згодом стовпчики термометрів підіймуться вгору. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. За її словами, підвищення температури очікується з 14 червня.

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«Надалі, з середи, градуси набиратимуть обертів у бік підвищення», – прогнозує синоптик.

За даними Діденко, загалом впродовж тижня у більшості областей України очікується тепла та навіть дуже тепла погода.

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Нагадаємо, 13 червня стане в Україні перехідним днем «від холодяки, яка охопила багато регіонів України, до нарешті відновлення літнього тепла».

За прогнозом синоптика, завтра на сході, в центрі та на півдні України повітря прогріється до +20...+26 градусів. У північних областях буде +16...+20, а на заході України очікується найпрохолодніша погода – лише +12...+18 градусів.

До слова, у понеділок, 12 червня, денна температура повітря в західних та північних областях не перевищуватиме +10+16 градусів.