На війні в Україні загинуло два американські добровольці: деталі

Держдепартамент перебуває в контакті з сім'ями загиблих громадян, але деталей не розголошують

Двоє громадян Сполучених Штатів загинули в боях, захищаючи Україну від російських окупантів.

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Про це повідомило Daily Beast.

«Ми можемо підтвердити загибель громадян США в Україні. Ми підтримуємо зв'язок із сім'єю і надаємо всю можливу консульську допомогу. З поваги до приватного життя сім'ї в цей важкий час нам нічого додати», – сказав представник Держдепартаменту.

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У свою чергу, проросійські військові блогери глузливо заявили, що американський «найманець» був убитий в останніх боях за обложене українське місто Бахмут. Вони ідентифікували його як Едварда Волтера Вілтона.

Також, захищаючи Україну від російських військ, загинув ветеран морської піхоти Грейді Курпасі. Про це свідчать дані GoFundMe, створеного від імені його сім'ї.

«Грейді вирушив навчати солдатів, але через інтенсивність війни і необхідність у досвідчених у бою командирах, Грейді зрештою повів загін у бій і був убитий у ньому», – ідеться на сторінці збору коштів.

У відповідь на запит про загибель Курпасі в Україні представник Держдепартаменту підтвердив загибель громадянина США, не повідомивши подробиць.

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«Коли громадянин США помирає за кордоном, зокрема в Україні, Держдепартамент підтримує законного представника і сім'ю померлого різними способами, включно з наданням інформації щодо розпорядження останками та майном і видачею консульського повідомлення про смерть», – заявив представник Держдепу.

Нагадаємо, триває 413-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.