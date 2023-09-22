Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині

Унаслідок обстрілу постраждало 13 людей

Увечері 21 вересня російські війська завдали два удари по Кураховому на Донеччині, є постраждалі. Про це повідомив «Суспільному» начальник міської віськової адміністрації Роман Падун.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його даними, станом на 01:00 22 вересня відомо про 13 людей, які постраждали внаслідок обстрілу, даних про загиблих немає.

Війська РФ поцілили по житлових будинках, додав Роман Падун. Внаслідок обстрілів сталася пожежа.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З-під завалів дістали чоловіка, йому надають медичну допомогу, більше під завалами людей немає, уточнив Роман Падун. З чого обстріляли місто встановлюють.

Нагадаємо, що надвечір 21 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Одещині. Унаслідок цього на місці влучання спалахнула пожежа. За даними військових, постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Зазначимо, 21 вересня Росія завдала масштабного удару по території України. Зокрема, у Черкасах унаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю – виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.

У Києві в результаті падіння уламків є пошкодження у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському районах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Рівному окупанти влучили в енергетичну та цивільну інфраструктуру.

У Львівській області ворог завдав удару по промисловій зоні.