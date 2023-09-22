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Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині
З-під завалів дістали чоловіка, йому надають медичну допомогу
фото: t.me/Bratchuk_Sergey

Унаслідок обстрілу постраждало 13 людей

Увечері 21 вересня російські війська завдали два удари по Кураховому на Донеччині, є постраждалі. Про це повідомив «Суспільному» начальник міської віськової адміністрації Роман Падун.

За його даними, станом на 01:00 22 вересня відомо про 13 людей, які постраждали внаслідок обстрілу, даних про загиблих немає.

Війська РФ поцілили по житлових будинках, додав Роман Падун. Внаслідок обстрілів сталася пожежа.

З-під завалів дістали чоловіка, йому надають медичну допомогу, більше під завалами людей немає, уточнив Роман Падун. З чого обстріляли місто встановлюють.

Нагадаємо, що надвечір 21 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Одещині. Унаслідок цього на місці влучання спалахнула пожежа. За даними військових, постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Зазначимо, 21 вересня Росія завдала масштабного удару по території України. Зокрема, у Черкасах унаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю – виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.

У Києві в результаті падіння уламків є пошкодження у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському районах.

У Рівному окупанти влучили в енергетичну та цивільну інфраструктуру.

У Львівській області ворог завдав удару по промисловій зоні.

Теги: Донеччина обстріл

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