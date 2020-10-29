НАБУ: через рішення Конституційного суду доведеться закрити 110 справ



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У роботі НАБУ перебуває 110 кримінальних проваджень, в яких досліджують близько 180 фактів умисного внесення недостовірних відомостей до е-декларацій

У НАБУ наголосили, що рішення Конституційного суду щодо е-декларування руйнує антикорупційну реформу

Рішення Конституційного суду України (КСУ), яким скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є політичним і не витримує жодної критики.

Про це йдеться у заяві НАБУ.

«Рішення Конституційного суду, яким скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є політичним. У такий спосіб КСУ не лише легітимізує наміри політиків та чиновників приховати від суспільства статки, набуті в незаконний спосіб, а й захищає інтереси окремих суддів КСУ, щодо яких здійснюється розслідування за недостовірне декларування», –йдеться у заяві.

У НАБУ наголошують, що запровадження електронного декларування є одним із ключових надбань Революції гідності. Це наріжний камінь антикорупційної реформи, розпочатої у 2014 році, мета якої — зробити владу прозорою та підзвітною суспільству.

«Завдяки рішенню КСУ в Україні ніхто не контролюватиме і не матиме права задавати питання щодо статків суддів та джерел їхнього походження та притягати їх до відповідальності в разі виявлення розбіжностей», – заявляють у НАБУ.

У бюро підкреслюють, що «таке рішення не витримує жодної критики, ані з етичної, ані з правової точки зору».

Зазначається, що станом на 27 жовтня 2020 року в роботі НАБУ перебувало 110 кримінальних проваджень, в яких досліджують близько 180 фактів умисного внесення недостовірних відомостей до е-декларацій. Семи особам, серед яких троє колишніх народних депутатів, повідомлено про підозру. 34 справи скеровано до суду. Стосовно 13 осіб є рішення суду (шість вироків, стосовно семи осіб справи закриті за нереабілітуючими підставами).

«Через рішення КСУ всі ці справи мають бути закриті. Відтак, посадовці, викриті на зловживаннях, уникнуть відповідальності», – резюмували у НАБУ.

Зазначимо, заступник голови Конституційного суду виступив проти рішення щодо е-декларацій.

До слова, за інформацією ЗМІ, голова Конституційного суду не задекларував землю в окупованому Криму.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного суду України закрило доступ до реєстру декларацій.

У середу ввечері, 28 жовтня, Конституційний суд оприлюднив рішення про скасування статті про недостовірне декларування.

Нагадаємо, 28 жовтня судді Конституційного суду поскаржились Зеленському на тиск з боку антикорупційних органів.

Напередодні НАЗК заявило про конфлікт інтересів суддів Конституційного суду, які винесли рішення щодо антикорупційних норм. Агентство виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Ірини Завгородньої і Сергія Головатого.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 ККУ, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що рішення Конституційного суду проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Згодом в Офісі президента заявили, що Володимир Зеленський обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.