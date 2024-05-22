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Правоохоронці проводять обшуки у НАБУ – журналіст

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Правоохоронці проводять обшуки у НАБУ – журналіст
фото: НАБУ/Facebook

Підставою для проведення обшуків є справа про розголошення даних досудового розслідування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) спільно з Нацполіцією проводить обшуки у Національному антикорупційному бюро (НАБУ). Про це у себе в Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

«Безпрецедентна та шокуюча для багатьох подія. З санкції спеціального антикорупційного прокурора Клименка прокурори САП та співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі проводять обшуки у одного з детективів спецпідрозділу НАБУ, який веде роботу під прикриттям. Підстава для обшуки справа про розголошення даних досудового розслідування», – йдеться у публікації журналіста. 

За словами Бутусова, проведення прокурорами обшуків у НАБУ продемонструвало  конфлікт між двома антикорупційними органами. Він припускає, що наслідки цього конфлікту будуть непередбачуваними, оскільки «справа може зачепити багатьох керівників».

Журналіст додав, що з боку САП необхідність термінових обшуків пояснюється нібито витоком інформації по резонансній кримінальній справі, яка торкається ключового організатора великої корупційної схеми. Бутусов також вважає, що обшуки у НАБУ можуть бути не останніми, і серед фігурантів можуть опинитись високопосадовці антикорупційного бюро.

Правоохоронці проводять обшуки у НАБУ – журналіст фото 1

Нагадаємо, у Державній судовій адміністрації проводили обшуки Національне антикорупційне бюро спільно зі Службою безпеки України. У ДСАУ заявили про нульову толерантність до корупції та наголосили, що усіляко сприятимуть роботі правоохоронних органів для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності. «За корупційні злочини посадові особи будь-якого рангу і статусу мають нести невідворотне покарання», – зазначили у ДСАУ.

Теги: журналіст Юрій Бутусов САП НАБУ обшук

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