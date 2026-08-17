Більшість регіонів Росії демонструє падіння доходів. Уповноважений з питань санкцій пояснив стратегію Києва

Власюк: Грошей у російських регіонів поступово стає менше, але витрати на війну не скорочуються

У 65 із 85 регіонів Росії у 2025 році реальні доходи бюджету були нижчими, ніж у 2021 році – останньому повному році перед повномасштабним вторгненням. Водночас у 52 регіонах російська влада витрачала більше, ніж до початку війни. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Куди зникли «Кинджали»? Як змінилося виробництво ракет у Росії».

Радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк каже: це означає, що грошей у російських регіонів поступово стає менше, хоча витрати на війну залишаються високими. Саме на це, зокрема, і розраховані санкції – скоротити ресурси, які Росія може витрачати на війну, та ускладнити доступ її військових підприємств до необхідних технологій і деталей.

Росія намагається обходити санкції через посередників у країнах Центральної Азії, на Кавказі та в Гонконгу. Але такі поставки стають складнішими й дорожчими.

Власюк навів приклад Киргизстану: там виявили близько 40 компаній із підвищеним санкційним ризиком, а діяльність ще 50 юридичних осіб припинили. Три киргизькі компанії та один банк уже потрапили під санкції ЄС.

Раніше «Главком» писав, що Велика Британія, Європейський Союз, Канада, Нова Зеландія та Швейцарія протягом останніх кількох тижнів ухвалили нові санкції проти Росії та структур, які допомагають Кремлю продовжувати війну проти України.

Власюк повідомив, що Європейський Союз запровадив персональні санкції проти керівників заводів, які виготовляють системи для російських ракет «Іскандер-М» та «Сармат». Швейцарія внесла до санкційних списків топменеджмент «Ростеху» та Об'єднаної суднобудівної корпорації.