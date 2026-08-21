«Непрості випробування лише попереду»: Бровді попередив про тактику Росії

Мадяр звернувся до українців після масованої атаки на Київ

Роберт Бровді назвав різницю між Україною та Росією «цивілізаційною прірвою»

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) звернувся до українців із застереженням про можливі нові удари окупантів і порадив зберігати пильність та зібраність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Бровді у Telegram.

Мадяр зазначив, що між українцями і росіянами – «не доктринальна, а цивілізаційна прірва»:

«Від особистісної суб'єктності та цінностей аж до ставлення відносно людського життя», – написав він, побажавши цивільним стійкості й зібраності та наголосивши, що «непрості випробування лише попереду».

За словами Бровді, сили оборони повертають війну туди, звідки вона прийшла, – до Росії, завдаючи ударів по об'єктах, які фінансують і забезпечують військову машину Кремля. Натомість, зауважив командувач, окупанти у відповідь застосовують масований терор проти цивільного населення України, внаслідок якого гинуть невинні люди – і цю стратегію «покарання цивільних» Росія лише нарощуватиме.

Він закликав українців тримати цілодобову пильність та зібраність замість споживання емоційного контенту та ІПСО, а також мати особисто перевірений алгоритм дій на випадок повітряної тривоги чи удару.

«Сталевих нервів та непохитності духу вам. Бережіть себе та оточуючих», – написав Бровді, запевнивши, що Сили безпілотних систем безупинно продовжують «повертати біль ворогу». За його словами, це не спринт, а марафон із суттєвими перешкодами – «доленосний іспит на витривалість».

Своє звернення командувач опублікував, хоча за кілька днів до цього планував тижневий інформаційний перепочинок від соцмереж – витримати вдалося лише чотири доби.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та 168 безпілотників – основного удару зазнала Київщина, пошкоджено житлові будинки, дитячу лікарню та школу. За найновішими даними, кількість загиблих і постраждалих продовжує зростати, а 21 серпня в Києві оголошено Днем жалоби.