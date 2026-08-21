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«Непрості випробування лише попереду»: Бровді попередив про тактику Росії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Непрості випробування лише попереду»: Бровді попередив про тактику Росії
Мадяр звернувся до українців після масованої атаки на Київ
фото з відкритих джерел

Роберт Бровді назвав різницю між Україною та Росією «цивілізаційною прірвою»

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) звернувся до українців із застереженням про можливі нові удари окупантів і порадив зберігати пильність та зібраність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Бровді у Telegram.

Мадяр зазначив, що між українцями і росіянами – «не доктринальна, а цивілізаційна прірва»:

«Від особистісної суб'єктності та цінностей аж до ставлення відносно людського життя», – написав він, побажавши цивільним стійкості й зібраності та наголосивши, що «непрості випробування лише попереду».

За словами Бровді, сили оборони повертають війну туди, звідки вона прийшла, – до Росії, завдаючи ударів по об'єктах, які фінансують і забезпечують військову машину Кремля. Натомість, зауважив командувач, окупанти у відповідь застосовують масований терор проти цивільного населення України, внаслідок якого гинуть невинні люди – і цю стратегію «покарання цивільних» Росія лише нарощуватиме.

Він закликав українців тримати цілодобову пильність та зібраність замість споживання емоційного контенту та ІПСО, а також мати особисто перевірений алгоритм дій на випадок повітряної тривоги чи удару.

«Сталевих нервів та непохитності духу вам. Бережіть себе та оточуючих», – написав Бровді, запевнивши, що Сили безпілотних систем безупинно продовжують «повертати біль ворогу». За його словами, це не спринт, а марафон із суттєвими перешкодами – «доленосний іспит на витривалість».

Своє звернення командувач опублікував, хоча за кілька днів до цього планував тижневий інформаційний перепочинок від соцмереж – витримати вдалося лише чотири доби.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та 168 безпілотників – основного удару зазнала Київщина, пошкоджено житлові будинки, дитячу лікарню та школу. За найновішими даними, кількість загиблих і постраждалих продовжує зростати, а 21 серпня в Києві оголошено Днем жалоби.

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Теги: росія окупанти Київ Київщина населення ракетна атака Роберт Бровді

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