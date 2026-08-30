Уламки «Шахеда» впали біля житлових будинків у центрі Києва: перші деталі

Інформація щодо можливих пошкоджень будівель та постраждалих уточнюється

У неділю, 30 серпня, у центрі Києва уламки збитих російських ударних безпілотників типу «Шахед» упали на території житлового комплексу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

За даними КМВА, падіння уламків зафіксували у Печерському районі столиці. Наразі інформація щодо можливих пошкоджень будівель та кількості постраждалих уточнюється.

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У КМВА зазначили, що під час атаки в Києві працювала протиповітряна оборона.

Також ДСНС Києва повідомила, що під час ворожого обстрілу в Голосіївському районі сталося часткове руйнування фасаду одного з закладів громадського харчування. Постраждав чоловік, який звернувся до медиків з осколковим пораненням плеча.

Як відомо, Росія вже четверту добу поспіль атакує Київ. Унаслідок чергового удару в столиці виникла масштабна пожежа в нежитловій будівлі, вогонь охопив площу 3 тис. кв. м. Крім того, уламки безпілотника пошкодили фасад двоповерхової будівлі кафе. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, триває 1649-й день повномасштабної війни.