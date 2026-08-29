Навіщо Росії насправді потрібна мобілізація: Паліса розкрив причини

Росіяни щомісяця несуть більше втрат, ніж залучають нових мобілізованих до своєї армії

Росія щомісяця несе більше втрат у війні проти України, ніж залучає до своєї армії. Через це окупанти змушені оголосити мобілізацію. Як інформує «Главком», про це заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив під час зустрічі з журналістами.

Паліса нагадав, що мобілізація в Росії розглядається від початку цього року. За останньою інформацією, йдеться про призов 300 тисяч осіб цього року і ще стількох у першій половині наступного. Проте це, як указав Паліса, вимагатиме значних ресурсів.

«Призвати таку велику кількість людей – це не просто цифра. Це спроможність військового апарату їх одягнути, екіпірувати, навчити, тренувати базовим, елементарним речам», – вважає він.

Нагадаємо, Росія продовжує набирати близько тисячі військових на день, однак протягом останніх двох місяців цього виявилося недостатньо для заміщення загиблих і поранених.

На кордоні Росії та Грузії різко зріс потік людей, які намагаються залишити країну. Лише за останній тиждень через пункт пропуску «Верхній Ларс» у напрямку Грузії виїхали понад 113 тис. осіб. Причиною називають чутки про можливу нову хвилю мобілізації в РФ. За даними ЗМІ, окремими днями через кордон проходили понад 19-20 тис. людей, що значно перевищує показники попередніх років. Російська влада офіційно заперечує підготовку до нової мобілізації, однак серед чоловіків призовного віку зростає занепокоєння.

Раніше повідомлялося, що російська влада опрацьовує плани проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026–2027 роках. Загалом країна-агресорка може мобілізувати 600 тис. осіб – по 300 тис. цього та наступного року.