Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Навіщо Росії насправді потрібна мобілізація: Паліса розкрив причини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Навіщо Росії насправді потрібна мобілізація: Паліса розкрив причини
фото з відкритих джерел

Росіяни щомісяця несуть більше втрат, ніж залучають нових мобілізованих до своєї армії

Росія щомісяця несе більше втрат у війні проти України, ніж залучає до своєї армії. Через це окупанти змушені оголосити мобілізацію. Як інформує «Главком», про це заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив під час зустрічі з журналістами.

Паліса нагадав, що мобілізація в Росії розглядається від початку цього року. За останньою інформацією, йдеться про призов 300 тисяч осіб цього року і ще стількох у першій половині наступного. Проте це, як указав Паліса, вимагатиме значних ресурсів.

«Призвати таку велику кількість людей – це не просто цифра. Це спроможність військового апарату їх одягнути, екіпірувати, навчити, тренувати базовим, елементарним речам», – вважає він.

Нагадаємо, Росія продовжує набирати близько тисячі військових на день, однак протягом останніх двох місяців цього виявилося недостатньо для заміщення загиблих і поранених. 

На кордоні Росії та Грузії різко зріс потік людей, які намагаються залишити країну. Лише за останній тиждень через пункт пропуску «Верхній Ларс» у напрямку Грузії виїхали понад 113 тис. осіб. Причиною називають чутки про можливу нову хвилю мобілізації в РФ. За даними ЗМІ, окремими днями через кордон проходили понад 19-20 тис. людей, що значно перевищує показники попередніх років. Російська влада офіційно заперечує підготовку до нової мобілізації, однак серед чоловіків призовного віку зростає занепокоєння.

Раніше повідомлялося, що російська влада опрацьовує плани проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026–2027 роках. Загалом країна-агресорка може мобілізувати 600 тис. осіб – по 300 тис. цього та наступного року. 

Читайте також:

Теги: росія окупанти мобілізація кордон влада Павло Паліса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із найбільших НПЗ Росії у Ярославлі опинився під атакою дронів
Ярославський НПЗ атакували безпілотники (відео)
Вчора, 07:47
Сили оборони вдарили по аеродрому «Міллерово» у Ростовській області РФ
Сили оборони уразили російський винищувач МіГ-29
25 серпня, 14:18
Сестра Кім Чен Ина відкинула слова Зеленського про допомогу Росії
Північна Корея відреагувала на заяву Зеленського про відправку військ до Росії
19 серпня, 19:20
Держкорпорація ВЕБ.РФ фінансує великі інфраструктурні, промислові та технологічні проєкти
Банк розвитку РФ звільнив головного економіста за прогноз поразки у війні
16 серпня, 22:40
Підприємство забезпечує потреби російської армії
Сили оборони вдарили по російському виробнику ракетного палива
16 серпня, 12:52
Ймовірною ціллю атаки могло бути ПАТ «Нижнекамскнефтехим»
У Татарстані атаковано нафтохімічний кластер: чим важливі підприємства Нижньокамська
10 серпня, 08:25
Розробники дрона, який у квітні представили Путіну, опинилися в СІЗО
Розробники дрона, який у квітні представили Путіну, опинилися в СІЗО
9 серпня, 14:57
Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2026 року
8 серпня, 09:01
За 40 днів СБУ завдала ударів по 14 нафтопереробних заводах
40-денна операція впливу на РФ. СБУ відзвітувала про результати
4 серпня, 17:50

Події в Україні

П'ята за добу повітряна тривога у Києві тривала 11 хвилин
П'ята за добу повітряна тривога у Києві тривала 11 хвилин
Зеленський розповів деталі російського удару по складах на Київщині
Зеленський розповів деталі російського удару по складах на Київщині
Навіщо Росії насправді потрібна мобілізація: Паліса розкрив причини
Навіщо Росії насправді потрібна мобілізація: Паліса розкрив причини
Літечко каже: «До побачення». У Карпатах температура повітря опустилася до нуля
Літечко каже: «До побачення». У Карпатах температура повітря опустилася до нуля
Дрон атакував машину «Укрпошти» на Донеччині: знищено сотні посилок
Дрон атакував машину «Укрпошти» на Донеччині: знищено сотні посилок
Новий посол Японії прибув до України
Новий посол Японії прибув до України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
71K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
63K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
Сьогодні, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Вчора, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
27 серпня, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua