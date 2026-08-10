Росія змінює «шахеди»: розвідка розповіла про нову зброю та її загрозу

Нові дрони вже активно використовують під час атак

Через появу швидших дронів Україні потрібні нові засоби протидії

Росія переналаштовує виробництво ударних безпілотників, роблячи ставку на нові турбореактивні «Герань-4» та «Герань-5». Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький, пише «Главком».

За його словами, у серпні російський ВПК планує виготовити 11 тис. ударних БпЛА різних типів. Водночас у липні Москва дещо знизила інтенсивність застосування дронів, оскільки переналаштовує виробництво. «Вони переналаштовують виробництво з акцентом на турбореактивні«Герань-4» та «Герань-5»», – розповів Скібіцький.

Представник ГУР зазначив, що нові дрони вже активно використовують під час атак. За його словами, в одному з недавніх ударів половину безпілотників становили саме турбореактивні апарати. «В одній з нещодавніх атак 50% вже складали саме турбореактивні безпілотники», – сказав генерал-майор.

Скібіцький пояснив, що перехід Росії на нові моделі пов’язаний, зокрема, з ефективністю українських засобів перехоплення проти звичайних «Гераней». «Противник переходить на «Герань-4/5», тому що ми успішно вражаємо «Герань-2» завдяки нашим перехоплювачам», – зазначив він.

За словами представника ГУР, через появу швидших дронів Україні потрібні нові засоби протидії. «Тепер для них нам потрібні інші перехоплювачі з відповідною швидкістю або мале ППО», – додав Скібіцький.

Як повідомлялось, російські війська перейшли до нової фази війни на виснаження, суттєво розширивши перелік цілей для повітряних ударів. Тепер під атаками дедалі частіше опиняються не лише військові об'єкти, а й логістичні центри, склади, торговельні мережі та підприємства.