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Росія змінює «шахеди»: розвідка розповіла про нову зброю та її загрозу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія змінює «шахеди»: розвідка розповіла про нову зброю та її загрозу
Нові дрони вже активно використовують під час атак
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Через появу швидших дронів Україні потрібні нові засоби протидії

Росія переналаштовує виробництво ударних безпілотників, роблячи ставку на нові турбореактивні «Герань-4» та «Герань-5». Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький, пише «Главком».

За його словами, у серпні російський ВПК планує виготовити 11 тис. ударних БпЛА різних типів. Водночас у липні Москва дещо знизила інтенсивність застосування дронів, оскільки переналаштовує виробництво. «Вони переналаштовують виробництво з акцентом на турбореактивні«Герань-4» та «Герань-5»», – розповів Скібіцький.

Представник ГУР зазначив, що нові дрони вже активно використовують під час атак. За його словами, в одному з недавніх ударів половину безпілотників становили саме турбореактивні апарати. «В одній з нещодавніх атак 50% вже складали саме турбореактивні безпілотники», – сказав генерал-майор.

Скібіцький пояснив, що перехід Росії на нові моделі пов’язаний, зокрема, з ефективністю українських засобів перехоплення проти звичайних «Гераней». «Противник переходить на «Герань-4/5», тому що ми успішно вражаємо «Герань-2» завдяки нашим перехоплювачам», – зазначив він.

За словами представника ГУР, через появу швидших дронів Україні потрібні нові засоби протидії. «Тепер для них нам потрібні інші перехоплювачі з відповідною швидкістю або мале ППО», – додав Скібіцький.

Як повідомлялось, російські війська перейшли до нової фази війни на виснаження, суттєво розширивши перелік цілей для повітряних ударів. Тепер під атаками дедалі частіше опиняються не лише військові об'єкти, а й логістичні центри, склади, торговельні мережі та підприємства. 

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Теги: війна безпілотник розвідка росія дрон

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