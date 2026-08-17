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Індійський бензин не дійшов до АЗС Росії: названо причину

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Індійський бензин не дійшов до АЗС Росії: названо причину
Індія не здатна необмежено компенсувати паливний дефіцит країни-агресорки
фото ілюстративне

Нафтовики просять за індійський бензин удвічі більше за біржову ціну

Партії бензину, які Росія почала завозити з Індії ще влітку для покриття внутрішнього дефіциту пального, досі не потрапили ні на автозаправні станції, ні на оптовий ринок країни-агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «The Moscow Times».

Чому пальне не доходить до заправок

Бензин з Індії, який Росія почала завозити ще в липні, аби компенсувати дефіцит пального на внутрішньому ринку, «застряг» у порту Мурманська. За даними російських галузевих джерел, на які посилається «The Moscow Times», партії не вивантажують із танкерів, оскільки нафтові компанії РФ не можуть домовитися про ціну реалізації.

Один зі співрозмовників видання розповів, що імпортери пропонують продати індійський бензин по 150 тис. рублів за тонну ($1,8 тис.) – це приблизно 111 рублів за літр ($1,3). Така ціна вдвічі перевищує оптові котирування на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі, де станом на 13 серпня бензин Аі-92 коштував 77,6 тис. рублів за тонну ($920).

Логістика ускладнює постачання

Технічна можливість купівлі бензину з базисом «станція Кола» Жовтневої залізниці у Мурманській області з'явилася на біржі ще 29 липня, однак жодної партії досі не продали. Регулятори наполягають, щоб нафтовики реалізовували індійське пальне за внутрішньоросійськими цінами, тоді як імпортери посилаються на складну логістику: шлях із індійських портів до російської Арктики через Суецький канал і Північний Льодовитий океан займає понад місяць, а бензин доводиться додатково переливати з танкера в танкер просто в дорозі.

Скільки коштує застрягле паливо

За словами джерела видання, спершу індійський бензин пропонували по 130 тис. рублів за тонну ($1,5 тис.), потім ціну знизили до 110 тис. ($1,3 тис.), однак паливо й далі залишається в танкерах.

Приблизно за такою ж ціною – 140–142 тис. рублів за тонну ($1,7 тис.) – в Росії продають білоруський бензин Аі-92. За постачання Аі-95 з Білорусі нафтовики платять 180 тис. рублів за тонну ($2,1 тис.), або 135 рублів за літр ($1,6) – перерахунок з тонн у літри тут і далі зроблено за середньою густиною бензину, близько 0,74–0,75 кг/л. Із початку року два білоруські нафтопереробні заводи відправили в Росію залізницею рекордні 665 тис. тонн бензину – у 25 разів більше, ніж роком раніше, а в липні постачання сягнули 212 тис. тонн.

Індійські поставки не закривають дефіцит

Навіть якщо застряглі партії все ж розвантажать, це навряд чи вирішить проблему. Аналітики Energy Intelligence оцінюють щомісячний дефіцит нафтопродуктів у Росії в 400–600 тис. тонн, тоді як обидві партії індійського бензину, що прямують до РФ, – це менш ніж 100 тис. тонн. Тобто навіть повне розвантаження танкерів закриє лише незначну частку нестачі.

Парадокс: Росія продає нафту, а купує назад бензин

Ситуація виглядає особливо парадоксально з огляду на те, що Індія – найбільший покупець російської нафти, яка постачається морським шляхом. Тепер Москва змушена звертатися по готовий бензин до тих самих індійських нафтопереробних заводів, куди раніше продавала сировину. Reuters називає це незвичним розворотом у енергетичній торгівлі двох країн – адже майже 40% нафтопереробних потужностей РФ навряд чи запрацюють щонайменше два місяці після українських ударів.

При цьому державні нафтопереробні заводи Індії – Indian Oil, Bharat Petroleum і Hindustan Petroleum – відмовилися наростити поставки бензину до Росії, заявивши, що вільних для експорту обсягів у них немає. Тобто навіть Індія не здатна необмежено компенсувати паливний дефіцит країни-агресорки.

Ще один маршрут – Марокко

Індія – не єдине джерело альтернативного пального для Росії. У липні до Мурманська прибула ще одна партія обсягом близько 30 тис. тонн бензину Аі-92, яку для «Лукойла» закупили в Марокко. Вона також лишається невивантаженою в порту – з тієї ж причини, що й індійські партії: нафтовики не готові купувати паливо за ціною, яку пропонують імпортери.

Нагадаємо, перша партія індійського бензину прибула до Росії 5 серпня – паливо поставила компанія Nayara Energy, 49% якої належить «Роснефті».

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Теги: Москва Суецький канал пальне Марокко ринок бензин Індія росія

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