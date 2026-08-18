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NBC News: Росія допомагає Ірану відновити ракетний арсенал для війни зі США

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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NBC News: Росія допомагає Ірану відновити ракетний арсенал для війни зі США
Росія та Іран продовжують поглиблювати військове співробітництво
фото: росЗМІ

Москва перевозить через Каспійське море вибухові речовини, боєприпаси та комплектуючі для безпілотників

Росія почала постачати Ірану вибухівку, боєприпаси та компоненти для безпілотників, допомагаючи Тегерану відновлювати ракетний і дроновий арсенал після ударів США та Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

Як пише видання з посиланням на документ одного з європейських урядів, військові вантажі перевозять із Росії до Ірану через Каспійське море. Такий маршрут ускладнює можливість перехоплення поставок західними країнами.

Каспійське море не має прямого виходу до Світового океану, а його узбережжя належить п'ятьом державам – Росії, Ірану, Казахстану, Туркменістану та Азербайджану. Військові кораблі західних держав, зокрема США, не мають там постійної присутності.

Наприкінці березня Ізраїль завдав удару по портовому комплексу Бандар-Анзалі на узбережжі Каспійського моря. Ізраїльська сторона стверджувала, що порт використовувався для транзиту російського озброєння. Попри атаку, згодом постачання відновилися. NBC News називає це черговим свідченням поглиблення стратегічного партнерства між Москвою та Тегераном.

За даними видання, Іран використовує отримані безпілотники та ракети для ударів по американських військових базах на Близькому Сході. Раніше також повідомлялося, що американська розвідка перевіряє можливу причетність Росії до іранських атак на об'єкти ЦРУ в країнах Перської затоки. Зокрема, йшлося про можливу передачу розвідувальних даних або технологій для безпілотників. Остаточних висновків щодо цього американська розвідка не зробила.

Крім того, The Washington Post із посиланням на американських посадовців повідомляла, що Росія передає Ірану розвідувальні дані про розташування американських військових об'єктів, кораблів і літаків на Близькому Сході. Ця інформація може використовуватися для планування ударів по силах США.

Президент України Володимир Зеленський у березні також заявляв, що Іран використовує надані Росією дрони та розвідувальні дані для атак на американські бази та сусідні країни. За його словами, деякі компоненти безпілотників, якими атакували американські об'єкти на Близькому Сході, мали російське походження.

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Теги: зброя боєприпаси безпілотник вибухівка ракета війна Іран росія США

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