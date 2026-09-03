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Україна створює нову зброю проти реактивних «шахедів». Зеленський розкрив деталі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Україна створює нову зброю проти реактивних «шахедів». Зеленський розкрив деталі
Зеленський провів Ставку, присвячену посиленню захисту України від реактивних «шахедів»
фото: ОП

Українські виробники вже створили прототипи нових перехоплювачів і готують їх до застосування

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, головною темою якого стало прискорення виробництва швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними «шахедами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Зеленського.

За словами президента, в Україні вже є виробники, здатні виконати це завдання. Вони розробили прототипи нових перехоплювачів і наразі працюють над тим, щоб довести їх до необхідного рівня ефективності. Зеленський наголосив, що виробництво нової зброї необхідно налагодити у визначені строки.

Під час Ставки також детально обговорили можливість залучення українського бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих типів систем протиповітряної оборони. За цим напрямом уже визначено конкретні завдання та строки їх виконання.

За словами президента, мета України – вивести власну оборонну промисловість та співпрацю з партнерами на рівень, який дозволить забезпечити достатню кількість швидкісних дронів-перехоплювачів і дешевих ракет.

Необхідність такого посилення ППО Зеленський пояснив тим, що Росія нарощує виробництво швидкісних засобів повітряного нападу. Українська розвідка, за його словами, має чітку інформацію про плани противника, тому ресурси держави спрямовують на протидію цій загрозі.

Президент також анонсував асиметричну відповідь України. За його словами, відповідні операції вже затверджені, однак подробиць він не розкрив.

Нагадаємо, 21 серпня Міноборони допустило до експлуатації у Силах оборони перший український реактивний дрон-перехоплювач Alexa Spatium. Він оснащений турбореактивним двигуном, може працювати в режимі прямого наведення та повертатися до місця запуску, якщо не виконав завдання.

30 серпня міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що Україна вже випробувала чотири потенційні перехоплювачі реактивних «Шахедів». За його словами, польові випробування відбулися, а наступним завданням є вдосконалення цих засобів та масштабування їхнього виробництва до тисяч одиниць.

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Теги: зброя Володимир Зеленський безпілотник дрон

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